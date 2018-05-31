Военный аэродром космодрома Плесецк могут открыть для гражданского авиасообщения

Вопрос обсудили на встрече гендиректора "Аэропорта Архангельск" В. Петросяна и замминистра транспорта РФ А. Юрчик, а также замруководителя Федерального агентства воздушного транспорта А. Беляков.



Перспектива строительства пассажирского терминала обсуждались и начальником космодрома Плесецк Н. Нестечуком с мэром Мирного Ю. Сергеевым.



В Мирном взлетно-посадочная полоса шире и длиннее, чем в Архангельске, но ее потенциал не полностью используется.



В Мирном, Плесецке, Савинске и Североонежске проживает 40 тыс. человек, и этого достаточно для регулярного пассажирского авиасообщения с Архангельском, Москвой, Петербургом. Во всех заинтересованных ведомствах есть понимание необходимости открытия терминала, при этом нужен и военный аэродром, который можно использовать не только в интересах Минобороны.



Для осуществления плана расширения функционала аэродрома нужно пройти согласование с Минобороны, Росавиацией, Минтрансом. В Мирном надеются на решение вопроса, а глава города Ю. Сергеев отмечает, что открытие авиасообщения - мечта населения Плесецкого района, которое устало постоянно добираться с пересадками.



Позиция руководства космодрома, региональных и местных властей, депутатов, федеральных ведомств ясна, осталось оперативно принять решение и заняться строительством пассажирского терминала.



Справка. Аэродром Мирного в 2004 г. реконструировался. Здесь заменили светосигнальное, радиотехническое оборудование, полосу для взлета и посадки удлинили, и сейчас там садятся самолеты Ту-154, Ил-76, вертолеты любого типа.



На аэродроме имеется авиационная комендатура для принятия и отправки воздушных судов госавиации. Также его периодически используют для приема гражданских самолетов.