Военный аэродром космодрома Плесецк могут открыть для гражданского авиасообщения

Архангельская область >> Общество >> 31.05.2018

Вопрос обсудили на встрече гендиректора "Аэропорта Архангельск" В. Петросяна и замминистра транспорта РФ А. Юрчик, а также замруководителя Федерального агентства воздушного транспорта А. Беляков.

Перспектива строительства пассажирского терминала обсуждались и начальником космодрома Плесецк Н. Нестечуком с мэром Мирного Ю. Сергеевым.

В Мирном взлетно-посадочная полоса шире и длиннее, чем в Архангельске, но ее потенциал не полностью используется.

В Мирном, Плесецке, Савинске и Североонежске проживает  40 тыс. человек, и этого достаточно для регулярного пассажирского авиасообщения с Архангельском, Москвой, Петербургом. Во всех заинтересованных ведомствах есть понимание необходимости открытия терминала, при этом нужен и военный аэродром, который можно использовать не только в интересах Минобороны.

Для осуществления плана расширения функционала аэродрома нужно пройти согласование с Минобороны, Росавиацией, Минтрансом. В Мирном надеются на решение вопроса, а глава города Ю. Сергеев отмечает, что открытие авиасообщения - мечта населения Плесецкого района, которое устало постоянно добираться с пересадками.

Позиция руководства космодрома, региональных и местных властей, депутатов, федеральных ведомств ясна, осталось  оперативно принять решение и заняться строительством пассажирского терминала.

Справка. Аэродром Мирного в 2004 г. реконструировался. Здесь заменили светосигнальное, радиотехническое оборудование, полосу для взлета и посадки удлинили, и сейчас там садятся самолеты Ту-154, Ил-76, вертолеты любого типа.

На аэродроме имеется авиационная комендатура для принятия и отправки воздушных судов госавиации. Также  его периодически используют для приема гражданских самолетов.





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