Мурманская облдума рассмотрела изменения в ряд региональных законов

На последней встрече члены областной думы обсудили изменения в различные законопроекты регионального значения.



В облдуме Мурманской области на заседании комитета по образованию парламентарии обсуждали вопрос необходимости признания устаревшим закон о соцподдержке детей-сирот и детей, попавших в тяжелую жизненную ситуацию. Необходимость пересмотреть региональный закон возникла по причине того, что в последние пару лет школы-интернаты и другие коррекционные учреждения были реорганизованы и переданы в собственность области. Государственное обеспечение детей теперь осуществляется по другим нормам закона. Пересмотренный законопроект рекомендовали к принятию в первом чтении.



Также комитет рекомендовал облдуме принять проект регионального закона, устанавливающего порядок аттестации инструкторов-методистов и тренеров спортивных учреждений и организаций. Эти предложения были выработаны на основании методических рекомендаций Минспорта РФ. Комитет физкультуры и спорта области будет проводить аттестацию на присвоение первой или высшей квалификационной категории, а вторая категория будет присваиваться областными организациями. Порядок проведения и критерии оценки установит комитет по физкультуре и спорту области.



Рассмотрели депутаты и проект закона, регламентирующего региональные нормативы финансового обеспечения сферы образования. Было решено изменить подход к определению норматива, а конкретно – к его размеру. Теперь его установят в зависимости от категории организации или учреждения образования, для чего предлагается установить формулы расчета, исходя из типа учреждения. Вносимые корректировки уже досконально обсудили на заседаниях рабочих групп, на которые были приглашены представители муниципалитетов.