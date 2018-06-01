В Нарьян-Маре состоялось обсуждение мероприятий соцответственности "Лукойл"

Ненецкий автономный округ >> Общество >> 01.06.2018

Инициатор и организатор круглого стола - ПАО "Лукойл". Заседание прошло под руководством начальника управления коммуникаций компании В. Герасимова при участии И. Болтенкова, вице-губернатора НАО.

Между "Лукойл" и Администрацией НАО каждый год заключаются соглашения о сотрудничестве, включающие мероприятия, социально-экономической направленности развития региона. Болтенков отметил, что "Лукойл" выполняет в регионе много проектов развития НАО - строительство соцобъектов, реализация инициатив, связанных с поддержкой оленеводства и мн. др.

В 2018 г соглашение предполагает реализацию совместных мероприятий, укрепление МТБ учреждений, трудоустройство местных жителей.

Также "Лукойл" имеет отношение к историческому для округа решению - подписанию в рамках ПМЭФ соглашения о между "Лукойл" и "Газпромом" о реализации проекта освоения месторождений Ванейвисского и Лаявожского в Ненецком округе, что открывает перспективы развития ресурсной базе региона.

О. Данилова, директор аграрно-экономического техникума, выступила с благодарностью компании за средства на обновление оборудования. Директор заповедника "Пустозерск" рассказала о 3 проектах, которые финансируются за счет "Лукойл". О. Пахомова, председатель НКО "Друзья Заполярья" продемонстрировала фильм о детском фестивале "Арктика. Дети. Космос", который также был проведен при поддержке "Лукойл".

В конце рабочего стола директор "Лукойл-Севернефтегаз" А. Новожилов вручил письма благодарности омбудсмену НАО Л. Свиридовой, завотделением профилактики поликлиники Заполярного района В. Гавриловой, директору ДС "Норд" И. Соколову, директору ДЮЦ "Лидер" А. Федотову, председателю Ассоциации "Ясавэй" Ю. Хатанзейскому. Они награждены за совместную работу в реализации социально-значимых мероприятий в округе.





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