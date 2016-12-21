До 2020 г. на единовременную соцвыплату смогут рассчитывать 17 череповецких пар

На заседании госдумы Череповца были озвучены показатели, которые вызвали у населения недоумение. Несмотря на работу десятков программ в разных сферах, рассчитывать на их помощь не стоит.



Например, на 2017 г. запланировала отремонтировать 15 дорог, на что понадобится 370 млн руб. Такой суммы может хватить только на то, чтобы залатать дыры в дорожном полотне. Для города это первый такой крупномасштабный ремонт. Выполнять работы будет подрядная организация, которую начнут искать 27 декабря, а ремонт начнется весной.



В городе желающих улучшить жилищное положение больше, чем тех, кто может на это рассчитывать. К 2020 г. единовременную соцвыплату могут получить всего 17 семей. В настоящий момент список молодых семей, которые претендуют на улучшение жилищных условий – около 400 человек. Все они участники спецпрограммы, и еще как минимум столько же в программе не участвуют, но нуждаются в жилье еще больше. 17 семей в таких условиях – ничтожно маленькая цифра.



Напомним, что соцвыплаты могут получить семьи возрастом до 35 лет, которые будут официально признаны нуждающимися в жилье, имеющие доход, позволяющий взять кредит для оплаты жилого помещения в части, которая превышает соцвыплаты. Но возникает вопрос, какой смысл принимать участие в программе, если за ближайшие 4 года только 17 семей могут на что-то рассчитывать?



Депутат А. Чернов выразил сожаление по поводу того, что денег выделяется так мало, а нуждающихся много. От этого зависит как минимум эффективное решение демографической проблемы региона.



Муниципалитет также попробует решить кадровую проблему череповецких больниц с помощью целевой программы. За 3 года в город приехали 25 врачей, которые имеют право на получение ежемесячных выплат на покупку жилья. В ближайшие 4 года медучреждения пополнятся еще 50 специалистами, но это ничтожно низкий показатель.