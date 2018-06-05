Мурманский морской рыбный порт отметил 84-летие

В 1934 г. на базе Госрыбпромтреста "Мурманрыба" был образован Мурманский морской рыбный порт. Это предприятие существует 84 года, что довольно большой срок, учитывая не самые простые климатические условия для существования и развития. Он пережил войну, рекордные перевалки 60-80-ых годов прошлого века, полное запустение начала 21 века.



В настоящий момент работа порта налаживается. ММРП занялся модернизацией оборудования, привлекает новых специалистов, альтернативные грузы. Недавно начали появляется рекорды новейшей истории порта по скорости выгрузки рыбы, на заставили долго ждать успехи в работе многих подразделений порта. В такой ситуации не отметить отличившихся сотрудников было нельзя, и руководство порта приняло решение собрать коллектив в актовом зале управления в канун дня рождения.



Старейшего работника ММРП Р. Мешкееву наградили Благодарственным письмом от Мурманской облдумы. Свою работу в порту она начала в 1962 г. на должности докера. Сейчас стаж Мешкеевой - 56 лет, и она до сих пор рабтает!



Всего 41 сотрудник получил награды и премии. Это люди разных профессий, среди которых инженеры, докеры, слесари, водители погрузчиков, диспетчеры и начальники смен, сварщики, электромонтеры, кассиры, лаборанты, технологи, работники химической лаборатории. Некоторые из них получили звания "Ветеранов Мурманского морского рыбного порта", знаки "Почетных портовиков" и благодарственные письма. Но, кончено, особенно они были рады денежным вознаграждениям, о размере которых не сообщается.



После вручения наград сотрудников порта ожидала праздничная концертная программа, в которой выступили творческие танцевальные и вокальные коллективы города.



В следующем году формат юбилея обещает быть более масштабным.