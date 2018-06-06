Нормы содержания домашних животных разработали депутаты Вологодской гордумы

Вологодская область >> Общество >> 06.06.2018

Новые правила дадут вести учет домашних животных, установят ответственность за их ненадлежащее содержание, обеспечат безопасность жителей.

В настоящий момент в Вологде нет закона, регламентирующего содержание домашних питомцев. В Кодексе об админправонарушениях есть статья за ненадлежащее содержание животных, а порядок действий по содержанию отсутствует. Законопроект должен устранить пробел в законодательстве. 

Инициативу разрабатывали 1,5 месяца, для чего была собрана рабочая группа. В обсуждении законопроекта принимали участие депутаты, городские власти, представители ветстанции, полиции, общества защиты животных "Велес".

Каждый год  увеличивается количество людей, пострадавших от укусов животных, и если в 2015 г. их было 111, то в этом уже пострадало 147 человек. В  основном  нападали домашние собаки, поэтому опасность бездомных собак во многом преувеличена.

Отловом безнадзорных животных занимается "Велес", и на это ей выделится бюджетные средства, но средств и сил для содержания отловленных животных у общественников не хватает. После стерилизации, чипирования и вакцинации животные выпускаются на улицу. После принятия закона эти процедуры  будут обязательными для домашних животных, а заботиться о питомцах будут их хозяева.

Чипирирование – безболезненная процедура. Микрочип с идентификационным номером вводится под кожу животного. Считать этот номер можно сканером, но российская база животных пока только разрабатывается, а есть доступ к международной. Каким образом она может быть полезной, пока не ясно. Но возмущает тот факт, что чипирование собираются сделать обязательным, но для чего пока не ясно. Может пройти еще много лет, пока будет доработана и доступна российская база животных, в которой можно будет найти в случае потери своего питомца.

Также законопроект регулирует правила обращения с животными в развлекательных и спортмероприятиях, устанавливает нормы контроля за соблюдением их содержания.  





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