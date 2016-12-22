120 млн руб. на транспортные расходы Петрозаводска, а пассажиры все равно недовольны

И. Мирошнк, мэр Петрозаводска, рассказала о своем видении проблем общественного транспорта в городе.



2016 г. не обошелся без транспортных проблем, и особенно это коснулось троллейбусов. В троллейбусном управлении поменялось руководство, а по закону маршрутчики теперь имеют право взвинчивать цены по своему желанию. Они уже этим воспользовалась, но пока подняли цены всего до 25 руб.



Мирошник считает, что возможность сдерживать рост цен на проезд все равно осталась, потому что работает закон и акты муниципалитетов, а по КоАПу имеются дополнительные функции контроля за перевозками. Сложившуюся ситуацию критичной назвать нельзя, и вряд ли без веских причин стоимость проезда в маршрутках вырастет, а в троллейбусах она может быть подтянута до 20 руб.



2017 г. в плане урегулирования транспортного сообщения города должен стать переломным. В троллейбусном управлении закончится аудиторская проверка, потому что прежде чем принимать меры и строить планы на будущее, нужно разобраться, в каком состоянии находится организация. Несмотря на слухи о том, что троллейбусный парк прекратит существование, пока об этом говорить рано.



Нужно искать альтернативы, выравнивать графики работы, потому что в часы пик в троллейбус невозможно зайти, а в остальное время транспорт курсирует полупустым, тратя впустую электроэнергию. Например, нужно рассмотреть использование в дневное время маленьких автобусов, как это делается в Москве.



Также нужно сократить расходы. 120 млн руб. в год составляют транспортные расходы города, при этом население недовольно, а тем временем школам и детсадам не могут найти денег на косметический ремонт, что нельзя назвать правильным подходом. Не согласиться с главой города нельзя, но вопрос в том, почему об этом начали думать только сейчас?