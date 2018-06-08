Вопросы безопасности перевозки детей обсудили в Мурманске

Мурманская область >> Общество >> 08.06.2018

Заседание комиссии по безопасности движения провел замгубернатора Г. Стратий.

46 школьных автобусов занимаются перевозкой детей по 52 маршрутами. Все перевозки осуществляются в соответствии с требованиями инструкций, а за несоблюдение ответственность несут должностные лица. На автобусах есть тахографы,  аппаратура спутниковой навигации ГЛОНАСС.

В прошлом году проверено 100 автобусов, выявлено 17 нарушений перевозки детей, среди которых неполная  подготовка документов, отсутствие ремней безопасности и мн. др. Несмотря на неоднократные предупреждения, некоторые перевозчики регулярно нарушают требования, поэтому будет рассматриваться вопрос о прекращении сотрудничества с ними.

В летнее время перевозки детей к местам отдыха запланированы в Мурманске, Апатитах, Мурмашах, Зеленоборском санаторном интернате, оздоровительно-образовательном центре "Гандвиг". Все автобусы должны соответствовать нормам безопасности на 100%. Во всех организациях-перевозчиках, у которых на балансе имеются транспортные средства для перевозки детей, есть должностные лица, которые несут ответственность за обеспечение безопасности движения. Они несут личную ответственность за несоблюдение норм в организации перевозки детей. За несоблюдение  требований на ответственных лиц будут возлагаться штрафы.

Также  на заседании обсудили итоги подготовки автодорог общего пользования к весеннему паводку, проделанную работу собственниками дорог по нанесению или восстановлению дорожной разметки, меры по снижению рисков ДТП на переездах железнодорожных линий Мурманской области.

Участники заседания разработали план мероприятий, направленный на снижение случаев смертности участников дорожного движения в текущем году.





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