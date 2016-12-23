Испытательный полигон откроют в Архангельской области

Архангельская область >> Общество >> 23.12.2016

Об организации полигона говорили на заседании рабочей группы "Развитие промышленности и технологий" государственной комиссии по развитию Арктики.

Ранее Минпромторгу и Росстандарту было поручено создать общедоступный арктический полигон для испытаний техники и продукции. Архангельск предложил на выбор несколько территорий с экстремальными климатическими условиями: на Новой Земле (рядом с Павловским месторождением и национального парка "Русская Арктика" (Северный остров архипелага). Масштабные испытания также можно проводить на Земле Франца-Иосифа.

Л. Левит, представитель губернатора области по развитию Арктики, сообщил, что Минприроды РФ позитивно оценило стремление Архангельска создать полигон на базе распределённой модели. В настоящий момент в Арктике можно выделить четыре зоны, для которых понадобится разная техника. На каждом участке можно испытывать профильную технику, учитывая специфику местности и поставленные цели.

Пока разработчики ГОСТ должны определить, какие производственные надо охватить испытаниями. На этой стадии к работе должно подключиться областное правительство и подготовить финансовую и хозяйственную модели проекта полигона, в которых предложить линейку опытной продукции, количество заказчиков испытаний, решить вопрос финансирования и организационные вопросы.

Напомним, что необходимость испытательного полигона продиктована тем, что на территории региона и России постоянно разрабатывают новые технологии, продукты питания, образцы оборудования, материалы, и только проведение испытаний в самых суровых условиях климата может дать ответ на вопрос, достойны ли они использоваться в будущем, в том числе в масштабном освоении Арктики.





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