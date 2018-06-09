В Печенеге осваивают поступившие на вооружение танки Т-80БВМ

Военнослужащие танковой мотострелковой бригады Севфлота в п. Печенега проводят тестирование новых танков.



На практических занятиях танкисты отрабатывают вождение по пересеченной местности, преодоление препятствий, фланговую стрельбу (экипаж должен поражать мишени во время движения танка вдоль мишенного поля). Это помогает танкистам получить навыки слаженных действий членов экипажа, наводчику-оператору - оперативно определять дальность цели, механику-водителю - управлять боевой машиной на постоянной скорости.



Особое внимание уделяется техобслуживанию танков - контрольному осмотру. После практических занятий все танковые экипажи выполняют плановое техобслуживание и подготовку танка к мероприятиям на следующей день.



Поступившие на вооружение Т-80БВМ могут существенно усилить боевой потенциал подразделений мотострелкового соединения корпуса Северного флота.



Т-80БВМ являются улучшенными моделями с высокой маневренностью и мобильностью. Они оснащены устройствами, повышающими эффективность ведения боя, высоким уровнем защиты и надежности в эксплуатации, в том числе в экстремальных условиях. Обновленный двигатель улучшает ходовые характеристики машины, что особенно важно в суровых условиях климата Кольского Заполярья.



Справка. Т-80БВМ – российская модернизация Т-80БВ. У танка многоканальный прицел, 125-миллиметровая пушка, газотурбинный двигатель, прибор наблюдения механика, стабилизатор.



За характерный звук двигателя танк прозвали "реактивными". Полное перевооружение завершится до конца года. Эксперты считают, что Т-80БВМ подходит для Крайнего Севера, а ударная мощь бригад в Арктике существенно увеличится. При температуре -40 градусов танк способен оперативно вступить в стадию готовности всего на несколько минут.