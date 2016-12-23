"Город добрых дел" собрал в Череповце 3 тыс. посетителей

Вологодская область >> Общество >> 23.12.2016

"Город добрых дел" – благотворительный базар, который собрал в Череповце около 3 тыс. посетителей. Состоялось мероприятие в физкультурно-оздоровительном комплекс города.

Организаторы поставили целью подготовить масштабное мероприятие, где главной темой были бы новогодние традиции времен СССР. Изъявили принять участие в базаре 40 организаций и 200 добровольцев. Атмосфера праздника получилась ностальгическая и уютная, с мандаринами и елками, разноцветными флажками и большими конфетами и орехами в фольге в виде елочных игрушек. Дополнили атмосферу праздника участники в ретро-костюмах.

Средства, собранные на ярмарке, предназначаются для реализации городской целевой социальной программы "Дорога к дому", главным спонсорам стала компания "Северсталь", на протяжении 10 лет проводящая подобные мероприятия в 8 городах, где есть ее представительства. Благотворительная помощь – это шанс предотвратить социальное сиротство и защитить детей в неблагополучных семьях, а также обеспечить поддержку детей-инвалидов, предотвратить преступность несовершеннолетних.

Мэр города Ю. Кузин, побывавший на базаре, отметил, что очень рад традициям милосердия, которые жители Череповца не забывают и продолжают поддерживать невзирая ни на что.

Напомним, что в текущем году благотворительный фонд "Дорога к дому" помог 12 250 жителям города. Это была социальная, психологическая, юридическая помощь. Помогли людям 78 бюджетные учреждения. Благотворительные организации поспособствовали и тому, что 925 детей не покинули свои семьи, помогли разгрузить центры помощи детям-сиротам. 80% этих детей теперь живут в замещающих семьях, новые родители проходят обучение по спецпрограмме в обязательном порядке.





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