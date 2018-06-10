Путешественники из Норвегии прошли на каяке из Осло до Петрозаводска

Двое норвежцев прошли на лодке до Петрозаводска. Их путешествие стартовало в Осло в марте, после чего они побывали в Стокгольме, а далее по Балтийскому морю добрались до Хельсинки. Дальше маршрут пролегал по Финскому заливу в Санкт-Петербург, а затем по Неве, Ладоге и р. Свирь до Петрозаводска.



Оба путешественника не новички в подобных экспедициях. Один из них - Ерлинг – исследователь и геолог, второй - Стейн - фанат каякинга, который раньше был военным. На счету последнего путь в 730 км, который он вместе с детьми преодолел по водоемам Аляски.



Норвежские путешественники сделали в Петрозаводске остановку, во время которой стали гостями клуба "Полярный Одиссей" и встретились с любителями парусного спорта Карелии. Норвежцы ведут дневник, с содержимым которого может ознакомиться каждый желающий. Они написали, что им было интересно узнать значение цветов флага республики, Ерлинг поговорил на русском языке, который выучил в 2017 г. Также друзья выпили водки, пробовали готовить пищу из тушенки. Их очень удивило, что в России до сих пор есть деревни, где нет элементарных условий для нормальной жизни - электричества, водопровода и даже мобильной связи.



После остановки в Петрозаводске путешественники пройдут Беломорско-Балтийский канал, попадут в Белое море, а дальше попробуют добраться до Соловецких островов, обогнуть Кольский полуостров, а потом из Киркенеса параллельно норвежскому побережью вернуться домой в Осло.



Путешественники не ставят перед собой какой-то научной цели. Они хотят просто вернуться домой, остаться друзьями и набраться побольше впечатлений от увиденного. Преодолеть запланированный маршрут очень непросто, но потомки доблестных викингов верят, что смогут совершить поход по местам боевой славы своих предков.