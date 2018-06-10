Путешественники из Норвегии прошли на каяке из Осло до Петрозаводска

Республика Карелия >> Общество >> 10.06.2018

Двое норвежцев прошли на лодке до Петрозаводска. Их путешествие стартовало в Осло в марте, после чего они побывали в Стокгольме, а далее по Балтийскому морю добрались до Хельсинки. Дальше маршрут пролегал по Финскому заливу в Санкт-Петербург, а затем по Неве, Ладоге и р. Свирь до Петрозаводска.

Оба путешественника не новички в подобных экспедициях. Один из  них - Ерлинг – исследователь и  геолог, второй - Стейн - фанат каякинга, который  раньше был военным. На счету последнего  путь в 730 км, который он вместе с детьми преодолел по водоемам Аляски.

Норвежские путешественники сделали в Петрозаводске остановку, во время которой стали гостями клуба "Полярный Одиссей" и встретились с любителями парусного спорта Карелии. Норвежцы ведут дневник, с содержимым которого может ознакомиться каждый желающий. Они написали, что им было интересно узнать значение цветов флага республики, Ерлинг поговорил на русском языке, который выучил в 2017 г. Также друзья  выпили водки, пробовали готовить пищу из тушенки. Их очень удивило, что в России до сих пор есть деревни, где нет элементарных условий для нормальной жизни - электричества, водопровода и даже мобильной связи.

После остановки в Петрозаводске путешественники пройдут  Беломорско-Балтийский канал, попадут в Белое море, а дальше попробуют добраться до Соловецких островов, обогнуть Кольский полуостров, а потом из Киркенеса параллельно норвежскому побережью вернуться домой в Осло.

Путешественники не ставят перед собой какой-то научной цели. Они хотят просто вернуться домой, остаться друзьями и набраться побольше впечатлений от увиденного. Преодолеть запланированный маршрут очень непросто, но потомки доблестных викингов верят, что смогут совершить поход по местам боевой славы своих предков.





Рекомендуем по теме:

20 марта решится вопрос статуса Петрозаводска

В столице Карелии отметили 73-ю годовщину освобождения от фашистской оккупации

Знаменитая яхта "Апостол Андрей" зашла в порт Архангельска

В краеведческом музее Мурманска прошла презентация "Дневника войны"

Фестиваль "Танцует молодость" прошел в Петрозаводске

Официальная делегация из Ла-Рошели побывала в Петрозаводске


Вредные вещества в печени северных оленей превышают норму

Как перестать проигрывать и начать выигрывать в онлайн казино

В Вологодской области появится производство по переработке иван-чая

Женский бизнес обсудили на международной конференции в Мурманске

В конце мая в Водниках появится первый стилизованный мини-рынок

В Сыктывкаре внедряют автоматизированную систему оплаты проезда на автобусах

В тундре НАО откроются 3 кочевых детских сада
ОБЩЕСТВО     БИЗНЕС     ПОЛИТИКА     ЭКОНОМИКА     ФИНАНСЫ     МЕДИЦИНА     ПРОИСШЕСТВИЯ     ТУРИЗМ     ОБРАЗОВАНИЕ     ЭКОЛОГИЯ     ПРОМЫШЛЕННОСТЬ     КУЛЬТУРА     СПОРТ     С/Х
RSS
Заказать новости
Контакты
Разработка сайта - студия Клондайк

2018 © Архангельск Пресса. При использовании материалов сайта гиперссылка обязательна.

Правда Северо-Запада МК в Архангельске Авангард АиФ в Архангельске Архангельск Архангельская лесная газета Архангельская субботняя газета Архангельский епархиальный вестник Бизнес-класс Бумажник Важский край Ваш личный доктор Ведомости Поморья Вельск-инфо Вельские вести Вести Архангельской области Вестник космодрома Вечерний Котлас Вечерняя Урдома Вилегодская газета Витрина 42х40 Волна Выбор народа Горожанин Голос рабочего Графоман Губернский лабиринт Двина (лит. жур.) Двиноважье Двинская правда Добрый вечер, Архангельск! Единый Мир Жизнь за всю неделю Заря Звезда Звездочка Земляки Знамя Знамя труда Известия НАО Инфопроспект Каргополье Коношские ведомости Коношский курьер Корабел Коряжемский муниципальный вестник Котласский бумажник Красноборская газета Курьер Беломорья Лесной регион Лесные новости Ломоносовец Маяк Медик Севера Мирный град МК-Север Моряк Севера Моряна Наш темп Независимый взгляд Новодвинский рабочий Нэрм Юн Онега Пинежье Плесецкие новости Полезная газета Cевера Поморский курьер Правда Севера Пульс города Российская Газета Рыбак Севера Рубежъ Север Северный комсомолец Северная корреспонденция Северная магистраль Северная широта Северный рабочий СМ. вестник Смольный Буян Троицкий проспект Трудовая Коряжма У Белого моря Устьянский край Устьянские Вести Холмогорская жизнь Частная Газета