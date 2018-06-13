Териберка отпраздновала 495-летие

Небольшой поселок Териберка вчера отпраздновал 495 лет со дня основания. Это событие сопровождалось массой торжественных и развлекательных мероприятий. В поселке состоялся концерт Териберского поморского хора и ансамбля народной песни "Долинушка" (Апатиты).



Первое упоминание о поселке относится к 16 в., когда на этом месте появилось русское временное поселение рыбопромышленников, так называемое становище. Жить здесь постоянно было нельзя из-за суровых погодных условий, но на лето сюда съезжались желающие заработать.



Во время переписи в 1608 г. здесь было всего 6 изб, и Териберка считалась одним из крупнейших поселений Восточного Мурмана. 1623 г. ознаменовался для поселка нападением военной эскадры Дании. Ее флот разбил блокгауз, отогнал русских дальше на материк, захватил припасы и уничтожил трофейные ладьи. В 1809 г. становище было полностью уничтожено во время англо-русской войны, а 1823 г. заново отстроено, причем считалось лучшим на Мурмане.



Пик развития Териберки начался после ВОв. Здесь построили 2 рыболовецких колхоза, 2 молочные фермы, птицеферму, ферму по разведению норки, 2 рыбозавода, склады и базы Беломорской базы Гослова. На всю мощность работали судоремонтные мастерские, а строительство жилья, социальных объектов велось быстрыми темпами. В Териберке появился собственный стадион, Дом Культуры, клубы судоремонтников, пионерский клуб, школы, интернат, больница, амбулатория и типография.



В 90-ые гг. все рухнуло и пришло в запустение, и только после выхода в свет фильма "Левиафан" А. Звягинцева, принесшего режиссеру "Золотой глобус", Териберка стала на путь подъема. Сюда стали приезжать туристы, в поселке открыли отели, рестораны, а летом проводится арктический фестиваль "Териберка. Новая жизнь".