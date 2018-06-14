В Мурманской области прошло мероприятие "Венеция – город радости и любви"

Мероприятие организовали для детей Оленегорского отделения соцреабилитации несовершеннолетних.



Организатор - творческий коллектив "Таланты среди нас" из колонии-поселения №24, сотрудники Оленегорского отделения соцреабилитации несовершеннолетних.



Организаторы решили провести праздник на улице. Это была виртуальная экскурсию по центральной площади итальянского города на воде. Самодеятельные актеры запустили воздушного змея, шары, мыльные пузыри, фонарики и это яркое шоу проводилось под музыку итальянского композитора А. Вивальди. Италия - самая яркая и солнечная европейская страна с необычной архитектурой и расположением, поэтому ее и выбрали темой праздника.



Малыши также приняли участие в играх, пели вместе с музыкантами, играющим на гитаре, а в завершении мероприятия всех угостили венецианской пиццей. Пицца настолько понравилась детям, что они просили ее рецепт.



Заведующая приютом М. Иванова поблагодарила коллектив КП-24 за праздник для воспитанников и отметила, что каждое выступление является для детей подарком и проявлением доброты и любви, которой им очень не хватает.



В социальном приюте живут дети, чья судьба находится под вопросом. Они могут попасть в детский дом или в приемную семью. И эта неопределенность не добавляет им радости. Жизнь этих детей лишена позитивных воспоминаний, поскольку в реабилитационный центр они попали не от хорошей жизни. Это сделало их замкнутыми, мало общительными, и поспособствовать их раскрытию помогают яркие праздники. К сожалению, их не так много, и в основном по какому-нибудь грандиозному поводу на пример на Новый год, 23 февраля или 8 марта. В обычной жизни таких мало, поэтому руководство приюта радо каждому проявлению внимания к воспитанникам.



