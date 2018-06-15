Дом Архангельска откроют в Ереване

Договоренность об открытии в Армении Дома Архангельска стало результатом работы делегации Архангельска на VI российско-армянском форуме осенью прошлого года в Армении.



В 2012 г. подписано соглашение о сотрудничестве между Арменией и Архангельской областью и еще один документ с Вайоц-Дзорской областью.



Сейчас процесс подходит к кульминационной точке. В апреле подписаны правоустанавливающие документы для образования Союза сотрудничества Вайоц-Дзорской и Архангельской областей. Учредители новой организации - Корпорация развития Архангельской области, отделение Союза армян России, Фонд содействия социально-экономического развитию г. Джермук.



По словам гендиректора Союза сотрудничества Архангельской и Вайоц-Дзорской областей М. Гекчяна, проводится подбор места в Ереване, где разместится Дом Архангельска. На его территории будет представлена продукция столица Поморья: рыба, лес, дары северной природы. Отдельное место будет отведено туризму, санаторно-курортному лечению и другим предложениям.



Бизнес, имеющий свою продукцию и стремящийся расширить рынки сбыта, может быть представлен в Ереване. Он может привлекать внимание к своим товарам, услугам, заключать договора и контракты. Предпринимателей будут поддерживать и сопровождать с армянской стороны.



Параллельно обсуждается создание аналогичного Дома Армении в Архангельске, который собираются построить в центре города. Это поможет наладить более плотное сотрудничество между регионами, познакомить каждый из них с возможностями партера, поскольку сейчас это сделать проблематично. Например, в Армении не знают, что может предложить лечебный туризм в Архангельске, а в Архангельске смутно знакомы с национальной армянской продукцией.