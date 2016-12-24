Проводников Коми лишили купе для отдыха

В Коми назревает конфликт между проводниками железнодорожных составов и руководством. Проводники возмущены тем, что их лишили единственного места отдыха - своего купе. Раньше в распоряжении проводников было двухместное купе, где они могли отдохнуть, перекусить, поспать, но в РЖД решили, что теперь людям это не нужно.



Если поезда едут в пункт назначения около 12 часов, отсутствие личного купе можно пережить, но когда приходится ехать по несколько суток и отдыхать в общем вагоне с нервными пассажирами – это выливается в сплошной стресс для работников. Кроме того, проводницы вынуждены спать в форме, потому что не могут переодеться, как это можно было бы сделать в личном купе.



Теперь проводникам выделяются места в обычном четырехместном купе с пассажирами. В филиале РЖД "Северная железная дорога" сообщили, что выделение мест проводникам регламентируется внутренними документами. И действительно, теперь проводники на законных основаниях едут вместе с пассажирами. Работники вагона-ресторана также живут в общих купе, потому что в каждом составе есть вагон, где выделено целое купе с двумя местами для проводников вагона и двумя – для работников вагона-ресторана. С какой целью это сделано, не известно, но оптимизировать работу проводников это вряд ли способно, а довести людей для нервного срыва - вполне.



Возмущенные проводники направили официальный запрос в "Северную железную дорогу" и только после этого их проблемой заинтересовали наверху. Складывается впечатление, что люди, которые принимали сомнительное решение об отмене купе для проводников либо совершенно не думали о последствиях, либо вообще мало знакомы с работой сотрудников железной дороги. Проводники надеются, что по их вопросу будет принято адекватное решение.