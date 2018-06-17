Сыктывкар предложит вынужденным переселенцам новый маневренный фонд

К концу августа Сыктывкар будет готов создать для вынужденных переселенцев новый маневренный фонд, о чем заявил глава Коми С. Гапликов.



Один из погорельцев был возмущен тем, что получил предложение переехать в жилье маневренного фонда на ул. Промышленной, хотя оно совершенного не подходит для проживания. На этот вопрос Гапликов ответить не смог, так как был не в курсе, что это жилье представляет собой общежитие. Он переадресовал вопрос мэру города В. Козлову. Градоначальник сообщил, что в администрации создана общественная комиссия по данному вопросу, заменена УК, а здание обслуживает "Спецмонтажсервис". 139 кубометров грязи и мусора было вывезено только за первую неделю работы компании, и сейчас на ул. Промышленной работает вахта, уже проведен ремонт, восстановлено электричество в ряде помещений. Также проведена ревизия помещений, а асоциальные элементы, самозахватившие часть помещений, там не проживают. Все помещения опечатали, а люди соглашаются переехать в одно крыло на 3-ем этаже. К другим помещением доступа нет. Сейчас там проживает 24 семьи.



Учитывая богатое прошлое этого общежития, не удивительно, что жить там никто не хочет, а соглашаются только те, у кого нет другого выхода.



Козлов также поблагодарил С. Гапликова за передачу муниципалитету здания общежития в Верхней Максаковке на ул. Общественной. Это тоже здание общежития, и сейчас там активно проводят ремонт, после которого 100 комнат будут готовы принять жильцов. В конце августа или начале сентября погорельцам смогут предложить новый маневренный фонд в Верхней Максаковке в экологичном районе, и к этому месту претензий должно быть меньше или не быть вообще, поскольку район считается престижным и благополучным.