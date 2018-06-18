В Коми выросло количество преступлений по статье "незаконная миграция"

Республика Коми >> Общество >> 18.06.2018

В период 2014-2017 гг. судами республики рассмотрены уголовные дела 316 лиц по ст. "незаконная миграция". Все больше мигрантов стараются попасть на территорию республики, и больше всего из азиатских стран.

За 5 месяцев текущего года зарегистрировано 53 уголовных дела, что больше аналогичного периода прошлого года на 24. Эта тенденция вызывает опасения у миграционной службы.

Вынесено 28 приговоров, в 6 случаях обвиняемых лишили свободы, в 22-х дело ограничилось штрафами. От наказания освобождены 24 человека по не реабилитирующим основаниям ( в 2017 г. - 19), из них 4 раза применена мера уголовно-правового характера  (штраф).

Часто уголовные дела прекращались, если подозреваемый оказывал содействие в раскрытии преступления или в его действиях не было другого состава преступления. Предписание направлялось законодателем на поощрение добровольных действий, приводящих к прекращению действий вне закона в области миграции, выявление фиктивно зарегистрированных или поставленных на учет лиц и устранению угрозы их пребывания на территории России без должного контроля.

Напомним, что добровольное заявление о преступлении, которое человек сделал в связи с задержанием по подозрению в совершении преступления, не может быть признано. С точки зрения права, не всегда явка с повинной, признательные показания свидетельствуют о способствовании раскрытию преступления.

Также освобождение от ответственности – это не отсутствие состава преступления в действиях, поэтому закрытие уголовного дела или преследования не влечет в таких случаях реабилитацию лица.

В прокуратуре Коми провели анализ практики рассмотрения судами уголовных дел по незаконной миграции, и пока подобных преступлений становится больше.





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