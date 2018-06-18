Набережную Кировского парка в Сыктывкаре может смыть

Республика Карелия >> Общество >> 18.06.2018

Жители Сыктывкара обеспокоены состоянием набережной Кировского парка. Они считают, что вода, попадая под бетонную лестницу, образует промоины, которые способствуют обвалу конструкции.

На это губернатор С. Гапликов ответил, что набережная города  благоустраивается, и ее состояние в числе приоритетных вопросов обустройства города. Правительство региона, федеральное министерство проводи работу по приведению территории в комфортный вид, а сам проект благоустройства включен в план подготовки к празднованию 100-летия республики. Что касается бетонной лестницы, то губернатор предпочел проигнорировать проблему, так как, скорее всего, был не в курсе происходящего.

Мэр Сыктывкара В. Козлов рассказал, что "Тетрастройкоми" занимался строительством набережной и подписал гарантийные обязательства с городом. Компания ведет мониторинг еженедельно, и  подмывы, которые имели место, будут устранены. Также город заключил договор с еще одной компанией по обустройству газонов, разрабатывается проект ливневых перехватывающих сооружений на берегу по всей длине набережной. В октябре работа по их сооружению должны быть закончена. К концу 2018 г. в городе будет полный пакет сметной документации для обустройства набережной.

Людей уверили, что работы по ремонту набережной ведутся, поэтому никто может не опасаться, что провалится под воду вместе с лестницей. Власти города знакомы с ситуацией, а подрядчик обязуется привести небезопасные элементы в порядок. Кстати, сам подрядчик считает, что опасности лестница не представляет, но для того чтобы развеять страхи, проведет необходимый объем работ по укреплению объекта. Набережная парка должна стать лучшим местом для прогулок на территории Сыктывкара. 





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