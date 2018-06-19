В школах Ненецком округе завершилось тестирование системы "Цифровое кольцо НАО"

В процессе теста в режиме онлайн на видеосвязь с Департаментом образования НАО вышли все сельские школы. Впервые была установлена видеосвязь со школами Шойны, Великовисочного, Тельвиски, Оксино, Красного, а первыми к "Цифровому кольцу" подключились Несь, Индига, Ома, Хорей-Вер, Харута, чье тестирование началось в марте. Сейчас программное обеспечение работает во всех сельских школах.



Этот проект разработан для создания единой информационно-образовательной среды, в которой сельские школы смогут общаться друг с другом и с административным центром. Посредством видеоконференцсвязи можно будет обучаться онлайн, выполнять задания, проходить промежуточную аттестацию. Например, в с. Ома школьники дистанционно работали с учителем из Нарьян-Мара целую четверть прошлого учебного года.



"Цифровое кольцо НАО" – проект, разработанный по поручению главы округа. Система должна решать многие учебные, воспитательные, управленческие задачи, стать инструментом повышение квалификации учителей, консультирования работников образования.



Также в будущем учебном году для школьников 9-ых классов будет предложено продолжить обучение в их сельских школах, и для этих целей будут открывать 10 классы. Если же сделать это будет невозможно, школьникам предложат перейти в любую школу Нарьян-Мара или п. Искателей.



Для обучения в 10-11 классах могут подать заявки 248 детей. Процесс обучения будет проходить по 7 профилям, а ученики должны сами выбрать направление, ориентируясь на вуз, в который собираются поступать. Например, физико-математический профиль откроют в школе №1 (30 учеников), в п. Искателей (17). Социально-гуманитарному направлению будет обучить школа №2 (20), школа в п. Искателей (17), школа №4 (30).