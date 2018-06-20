В гости к бойцам спецназа приехали школьники Новодвинска

Патриотическое мероприятие провели сотрудники отдела спецназначения "Сивуч". Делают они это по несколько раз в год. Мальчикам и девчонкам было интересно увидеть выполняющих задачи особой сложности. Для ребят организовали 3 площадки для рассказа о профессии спецназовца.



Сначала школьникам рассказали о средствах защиты, оружии, стоящих на вооружении в отделе. Гости могли задать вопросы, примерить бронежилеты, которые весят много килограмм. Это оказалась не так просто, причем не только носить, но и надеть.



В спортзале сивучи показали главные приемы рукопашного боя. Ребятам предложили попробовать силы на татами, отработать элементы приемов. Общаясь со спецназовцами ребята интересовались, как за себя постоять, как действовать в сложных ситуациях.



Также ребята пообщались с психологом отряда спецназа Е. Царевой, которая предложила сыграть в игру "Четки Чингисхана". Такое испытание проходили все сотрудники. Главная цель мероприятия - развитие наблюдательности, нестандартных решений. Понять загадку игры ребята смогли за полчаса, некоторые прозрели быстрее. Психологической подготовке спецназовцев уделяется много внимания, так как люди должны сохранить трезвость ума в критических и непредсказуемых ситуациях. Например, если человек не способен принимать взвешенные решения, впадет в панику или ступор, для спецназа он не подходит, даже если физически силен. Не зря говорят, что для спецназовца нужны стальные мускулы и стальные нервы.



Ребятам поездка понравилась. Многие из них понятия не имели, что такое спецназ. Теперь они увидели изнутри, как живут спецназовцы, чем занимаются, из чего у них складывается рабочий день, что они делают для поддержания здоровья и хорошей физической формы.