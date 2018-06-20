Глава Петрозаводска И. Мирошник рассказала о повышении пенсионного возраста

Для главы Петрозаводска повышение пенсионного возраста не стало новостью. И. Мирошник ответила на вопрос по поводу пенсионной реформы.



Сейчас рождаемость в регионе падает, и если люди достигнут пенсионного возраста, работающих будет на 10% меньше, чем пенсионеров. Уровень пенсии снизится больше.



Мирошник относится к повышению пенсионного возраста положительно, но отмечает, что это должно сопровождаться и другими действиями, способствующими повышению качества здравоохранения, развитию экономики.



Нынешние пенсионеры стали более активны, трудоспособны, по сравнению с пенсионерами в советские времена, когда косметология, легкая промышленность не были развиты. Она высказала мнение, что меры, предпринимаемые правительством, направлены на повышение пенсий.



Напомним, что правительство РФ одобрило законопроект, согласно которому изменился пенсионный возраст. Мужчины будут выходить на пенсию в 65 лет, женщины – в 63. Планируют начать увеличивать пенсионный возраст со следующего года постепенно, по одному году.



Мирошник считает, что российское правительство думает об обеспечении качества жизни. У пенсионеров средняя продолжительность жизнь должна увеличиваться, чтобы не получилось так, что человек доработав до пенсии, отдает всего себя родине, выходит на пенсию и умирает. Люди должны выходить на пенсию и отдыхать, наслаждаться жизнью, а это возможно только при комплексном подходе, в том числе здоровом образе жизни, хорошей экологии.



Время идет, и если 30 лет назад уже в 50 лет человек был измотанным и старым, то сейчас это энергичный человек, полный сил и желания работать. Нужно при принятии любых решений учитывать возраст и время, и к тому времени, когда будут введены заявленные параметры, они будут актуальны.

