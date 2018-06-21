12 изделий одобрены как изделия народных художественных промыслов Коми

Презентация изделий прошла в рамках заседания худсовета по народным промыслам при правительстве Коми.



Развитие народных промыслов обладает особым статусом в культурной политике государства. Меняются подходы к возрождению, сохранению художественных промыслов, ремесел на федеральном и республиканском уровнях.



Региональное Минкультуры направило предложения по разработке комплексных мер поддержки мест бытования народных промыслов, материалы о мастерах, изделиях для их включения в энциклопедию художественных народных промыслов в России.



Прорабатывается вопрос создания производственных предприятий, народных промыслов, ремесел на территориях поселков и городов Коми. Для популяризации проводятся мастер-классы, обучающие, культурно-зрелищные мероприятия, например, ежегодная выставка "Мастер года".



Реализуется ряд проектов Коми ремесленной палаты – конкурс "Мастеровые Коми", "Дом этнической и национальной моды", курс "Азбука ремесел". В этом году впервые прошла детско-юношеская конференция на тему традиций народных промыслов и ремесел, стартовала работа Этношколы при центре допобразования республики.



На заседании затронули проблемы "теневого сектора" изготовления сувениров под видом товаров народного промысла, вопросы поддержки и продвижения ремесленников и мастеров. Например, сегодня на реализацию любого тематического проекта можно получить от 500 тыс. руб. гранатовой поддержки. Грант - значимый инструмент для продвижения проекта. Мастерам посоветовали создавать бизнес-планы, вкалывать свои идеи и получать деньги на самореализацию.



Также членами совета представили изделия художественных промыслов Коми "Зарнипас" на предмет их отнесения к изделиям художественных промыслов Коми.