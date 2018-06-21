Росавиация Коми наложила запрет на посещение аэропорта в Соколовке

Специалисты комиссии Росавиации посетили заброшенное здание аэровокзала под Сыктывкаром и сделали вывод, что строение в аварийном состоянии и угрожает жизни людей на территории.



В пустующем здании часто собираются команды для игр в лазертаг и пейнтбол, приезжают покататься скейтбордисты, сюда захотят любители экзотических фотосессий. Но экспертиза выявила, что помещение может обрушиться в любой момент, так как конструкции здания обветшали.



Сейчас судьба так и не ставшего аэропортом здания неизвестна. Его не собираются сносить, так как это очень дорого, но и реконструировать тоже не собираются по той же причине и по причине его ненужности. Жителей Коми предупреждают об опасности нахождения на территории аэровокзала в Соколовке.



Если когда-нибудь аэропорт решать возродить, от него оставят только взлетную полосу, а все остальное – терминал, инфраструктура восстановлению уже не подлежат.



Экспертам часто задают вопрос, как можно было построить здание так, что оно через 30 лет превратилось в труху? Виной всему охотники за стройматериалами. Все что можно было украсть со старого здания, давно украдено и вывезено. Они полностью разобрали кровлю, а под воздействием солнца, снега и дождя коррозийные процессы расширяются гораздо быстрее.



Как людей собираются защищать от аэровокзала, пока не ясно. Одних слов всегда будет мало, а организованной охраны там нет, ограждение частично разрушено, но оно и раньше никого не останавливало. Иногда за территорией присматривают сотрудники "Аэронавигации Северного Урала", но они только закрывают проезд на территорию транспорта, люди же могут проникнуть на его территорию беспрепятственно, причем приезжают не только из столицы Коми, но и с всего региона.