12 региональная выставка детского художественного творчества "В мире красок" открылась в Мурманске

В Культурно-выставочном центре Русского музея сегодня открылась выставка "В мире красок", в которой выставлены работы 454 воспитанников из детских школ искусств и художественных школ, Мурманского колледжа искусств. Свои картины представили учащиеся 22 заведений в возрасте 6-18 лет. Многие из них не первый раз принимают участие в выставке. Всего в музее экспонируются 1 тыс. художественных картин, работ декоративно-прикладного искусства учащихся Мурманской области.



Юные живописцы посвятили работы Северу, родным деревням и городам. В этом году темой для своего художественного произведения можно было взять литературные первоисточники, творчество Л. Толстого, Ш. Перро, З. Топпелиус, Н. Носова, В. Крапивина, Б. Заходера и других корифеев детской литературы. Благодаря этому на рисунках можно увидеть знакомых героев рассказов, сказок и даже мультфильмов. В стилистике рисования, цветах и размерах детей никто не ограничивал, поэтому они имели полную свободу творчества.



Выставка одновременно является конкурсом. Жюри собрано из педагогов ДХШ, школ искусств, колледжа. Отбор рисунков проходит по 3 номинациям: "Коллективная работа", "Изобразительное искусство" и "Декоративно-прикладное искусство". Выставка будет работать до 9 сентября, после чего жюри объявит об итогах конкурса, победителях и призерах.



Организаторами выставки стали Мурманский колледж искусств, Мурманский художественный музей.



Целью проведения мероприятия является выявление и поддержка талантливой молодежи, сохранение традиций худмастерства. Конкурс позволяет детям поверить в свои силы, познакомиться с любителями рисования, найти новых друзей, и, конечно, получить шанс стать победителем, получить за это заслуженную награду.