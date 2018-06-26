В центре Вологды установили цветной палисад

Вологодская область >> Общество >> 26.06.2018

Расписанное дерево оформили в ярких цветах и с народным орнаментом.

Новое украшение города можно увидеть почти в самом центре Вологды. Оно состоит из 8 деревянных секций, которые разукрасили своими руками студенты местного губернаторского колледжа народных промыслов. Это не первый раз, когда теорию, полученную в учебном заведении, они воплощают в практику во благо родного города.

В прошлом году они создали похожие арт-объекты, но тогда это были бочки-клумбы. Работы сделаны не просто так, как захотелось авторам, а в исконно русском стиле. Все арт-объекты имеют помимо цветной раскраски традиционный народный орнамент.

Ребята признались, что вдохновили их на работу старшекурсники, которые занималась бочками-клумбами. В этом за дело решили взяться их младшие коллеги. Несмотря на то, что работать пришлось над резным палисадом по 2 месяца (и это только  продумывание рисунка), получилось  красиво, хотя были опасения, что из-за использования разных цветов общий вид окажется не очень привлекательным.

Напомним, что второй год подряд студенческое творчество в виде арт-объектов спонсируются группой компаний "Вологодские сувениры". Расписные палисады решили расположить на перекрестке ул. Чехова и ул. Мира, рядом с туристическим центром, чтобы туристы не смогли пройти мимо. Теперь гости города могут увидеть палисады с видами харовской, глубоковской, борецкой, пермогорской, шекснинской золоченой, мезенской, вологодской росписи по серебру.

В реализации проекта участвовали студенты 3-го курса колледжа народных промыслов: А. Макарова, В. Шупульникова, М. Балякин, А. Соколов, П. Шкарина, В. Гагушичева, А. Бабкина, В. Ленская, М. Якубовская под руководством старшего мастера О. Давыдовой.





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