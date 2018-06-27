"Северная роза" займется благоустройством архангельской "Руси"

Архангельская область >> Общество >> 27.06.2018

Территории у кинотеатра "Русь" благоустроит "Северная Роза", победившая в тендере. Силами компании возле кинотеатра создадут парк уже в этом году, так как срок окончания работ намечен на конец сентября.

Директор "Северной Розы" В. Львов. На строительство парка он получит 38,9 млн руб., что на 5 млн меньше, чем планировала на это потратить администрация города.

В 2017 г. подрядчик СМУ-2 проводил реконструкцию участка от ул. Поморской до ул. Карла Либкнехта. Подрядчик сорвал сроки работ, а параллельно пытался обмануть заказчика, уложив вместо трехцветной плитки, оговоренной контрактом, однотонную. Эта плитка после зимы была уже с отколами, камень выщерблен, швы разрушены. Подрядчик объяснил это уборкой снега тяжелой техникой, но самом деле, дело могло быть в качестве самой плитки.

В мае администрация Архангельска потребовал устранить все недостатки нового подрядчика - "Северную Розу". С ним администрации работаем не первый раз, а сама компания хорошо зарекомендовала себя во время создания Рябиновой аллеи. ЗАО "Северная Роза" также в хорошем состоянии поддерживает нижнюю набережную и пр. Чумбарова-Лучинского. Об этом рассказа замдиректора департамента строительства, городской инфраструктуры и транспорта А. Потолов.

Но не все местные жители его мнение поддерживают. На той же Рябиновой аллее во время дождя образуются лужи, а ливневка работает слабо, значит, сделана плохо. Несколько раз рядом с ней образовывались дыры, земля растекалась и уходила вместе с водой. В ближайшей перспективе ливневка, скорее всего, забьется.

Кроме того, во время укладки плитки работники "Северной Розы" разрушили тротуар Троицкого, а восстанавливать его даже не начинали. На перекрестках плитка вообще не укреплена и разваливается. 





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