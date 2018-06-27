"Северная роза" займется благоустройством архангельской "Руси"
Территории у кинотеатра "Русь" благоустроит "Северная Роза", победившая в тендере. Силами компании возле кинотеатра создадут парк уже в этом году, так как срок окончания работ намечен на конец сентября.
Директор "Северной Розы" В. Львов. На строительство парка он получит 38,9 млн руб., что на 5 млн меньше, чем планировала на это потратить администрация города.
В 2017 г. подрядчик СМУ-2 проводил реконструкцию участка от ул. Поморской до ул. Карла Либкнехта. Подрядчик сорвал сроки работ, а параллельно пытался обмануть заказчика, уложив вместо трехцветной плитки, оговоренной контрактом, однотонную. Эта плитка после зимы была уже с отколами, камень выщерблен, швы разрушены. Подрядчик объяснил это уборкой снега тяжелой техникой, но самом деле, дело могло быть в качестве самой плитки.
В мае администрация Архангельска потребовал устранить все недостатки нового подрядчика - "Северную Розу". С ним администрации работаем не первый раз, а сама компания хорошо зарекомендовала себя во время создания Рябиновой аллеи. ЗАО "Северная Роза" также в хорошем состоянии поддерживает нижнюю набережную и пр. Чумбарова-Лучинского. Об этом рассказа замдиректора департамента строительства, городской инфраструктуры и транспорта А. Потолов.
Но не все местные жители его мнение поддерживают. На той же Рябиновой аллее во время дождя образуются лужи, а ливневка работает слабо, значит, сделана плохо. Несколько раз рядом с ней образовывались дыры, земля растекалась и уходила вместе с водой. В ближайшей перспективе ливневка, скорее всего, забьется.
Кроме того, во время укладки плитки работники "Северной Розы" разрушили тротуар Троицкого, а восстанавливать его даже не начинали. На перекрестках плитка вообще не укреплена и разваливается.
Рекомендуем по теме:
"Фестивальное лето" обойдется Вологодской области в 15 млн руб.
Областной перинатальный центр открылся в Архангельске
100 петрозаводчан очистили карьер на Ключевой
На развитие сел Вологодской области направят 158 млн руб.
Программа-терминал для Форекс – основной инструмент трейдера
В НАО утвердили порядок предоставления субсидий СРО по ставке 164,8 руб. на голову северного оленя
В Нарьян-Маре открылся теннисный турнир в мужском одиночном и парном разрядах