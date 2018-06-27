В Мурманске откроют памятник Николаю Чудотворцу

Выполнен большой объем работ в сжатые сроки, благодаря чему завтра в городе появится новый памятник. Рыболовецкое сообщество стало главным спонсором создания памятного места. Благодаря людям, которые работали здесь в любую погоду и без выходных, завтра можно буде увидеть полноценный результат. Об этом рассказал координатор проекта и депутат Госдумы Федерального Собрания РФ Алексей Веллер.



Издавна именно святой Николай Чудотворец был покровителем рыбаков, мореходов, воинов-североморцев. Огромную роль в открытии памятника сыграл Ю. Задворный, руководитель рыбодобывающей компании, благодаря деятельному участию которого, идея установки памятника святому получила широкую огласку и поддержку рыбаков. Но сама идея памятника возникла не у него, а у Федора Конюхова. Задворный и Конюхов объединили усилия для осуществления цели.



Сейчас памятник находится на предназначенном для него месте. Он отлит и установлен на деньги рыбаков и жителей Мурманска, поэтому его можно назвать народным.



Инициативу установки памятника поддержал Фонд реализации общественно-значимых соцпроектов "Мурманску-100", именно туда мурманчане пишут благотворительные пожертвования, делают взносы. Фонд все расходы по установке памятника взял на себя, а из городской казны на это не потратили ни рубля.



Памятник органично вписывается в архитектуру города-порта. Это бронзовый монумент 6,5 м, расположенный на пешеходной лестнице по ул. Воровского. Образ Николая Чудотворца создан по иконе, написанной Ф. Конюховым во время одного из путешествий.





Территория вокруг памятника облагорожена, установлено видеонаблюдение и система освещения.



Завтра состоится торжественное открытие памятника, на которое приглашаются все мурманчане.