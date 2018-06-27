В Мурманске откроют памятник Николаю Чудотворцу

Мурманская область >> Общество >> 27.06.2018

Выполнен большой объем работ в сжатые сроки, благодаря чему завтра в городе появится новый памятник. Рыболовецкое сообщество стало главным спонсором создания памятного места. Благодаря людям, которые работали здесь в любую погоду и без выходных, завтра можно буде увидеть полноценный результат. Об этом рассказал координатор проекта и депутат Госдумы Федерального Собрания РФ Алексей Веллер.

Издавна именно святой Николай Чудотворец был покровителем рыбаков, мореходов, воинов-североморцев. Огромную роль в открытии памятника сыграл Ю. Задворный, руководитель рыбодобывающей компании, благодаря деятельному участию которого, идея установки памятника святому получила широкую огласку и поддержку рыбаков. Но сама идея памятника возникла не у него, а у Федора Конюхова. Задворный и Конюхов объединили усилия для осуществления цели.

Сейчас памятник находится на предназначенном для него месте. Он отлит и установлен на деньги рыбаков и жителей Мурманска, поэтому его можно назвать народным.

Инициативу установки памятника поддержал Фонд реализации общественно-значимых соцпроектов "Мурманску-100", именно туда мурманчане пишут благотворительные пожертвования, делают взносы. Фонд все расходы по установке памятника взял на себя, а из городской казны на это не потратили ни рубля.

Памятник органично вписывается в архитектуру города-порта. Это бронзовый монумент 6,5 м, расположенный на пешеходной лестнице по ул. Воровского. Образ Николая Чудотворца создан по иконе, написанной Ф. Конюховым во время одного из путешествий.


Территория вокруг памятника облагорожена, установлено видеонаблюдение и система освещения.

Завтра состоится торжественное открытие памятника, на которое приглашаются все мурманчане.





Рекомендуем по теме:

60 лет назад в Мурманске открыли памятник Герою Советского Союза А. Бредову

В Петрозаводске к 100-летнему юбилею органов безопасности Карелии открыли памятник

Администрация Мурманска и Мурманский морской торговый порт подписали соглашение о сотрудничестве

В Нарьян-Маре появится новый памятник экипажу парохода "Комсомолец"

Памятник-печную трубу открыли в Мурманске

В Архангельске открыли памятник Сталину


"Фестивальное лето" обойдется Вологодской области в 15 млн руб.

Областной перинатальный центр открылся в Архангельске

100 петрозаводчан очистили карьер на Ключевой

На развитие сел Вологодской области направят 158 млн руб.

Программа-терминал для Форекс – основной инструмент трейдера

В НАО утвердили порядок предоставления субсидий СРО по ставке 164,8 руб. на голову северного оленя

В Нарьян-Маре открылся теннисный турнир в мужском одиночном и парном разрядах
ОБЩЕСТВО     БИЗНЕС     ПОЛИТИКА     ЭКОНОМИКА     ФИНАНСЫ     МЕДИЦИНА     ПРОИСШЕСТВИЯ     ТУРИЗМ     ОБРАЗОВАНИЕ     ЭКОЛОГИЯ     ПРОМЫШЛЕННОСТЬ     КУЛЬТУРА     СПОРТ     С/Х
RSS
Заказать новости
Контакты
Разработка сайта - студия Клондайк

2018 © Архангельск Пресса. При использовании материалов сайта гиперссылка обязательна.

Правда Северо-Запада МК в Архангельске Авангард АиФ в Архангельске Архангельск Архангельская лесная газета Архангельская субботняя газета Архангельский епархиальный вестник Бизнес-класс Бумажник Важский край Ваш личный доктор Ведомости Поморья Вельск-инфо Вельские вести Вести Архангельской области Вестник космодрома Вечерний Котлас Вечерняя Урдома Вилегодская газета Витрина 42х40 Волна Выбор народа Горожанин Голос рабочего Графоман Губернский лабиринт Двина (лит. жур.) Двиноважье Двинская правда Добрый вечер, Архангельск! Единый Мир Жизнь за всю неделю Заря Звезда Звездочка Земляки Знамя Знамя труда Известия НАО Инфопроспект Каргополье Коношские ведомости Коношский курьер Корабел Коряжемский муниципальный вестник Котласский бумажник Красноборская газета Курьер Беломорья Лесной регион Лесные новости Ломоносовец Маяк Медик Севера Мирный град МК-Север Моряк Севера Моряна Наш темп Независимый взгляд Новодвинский рабочий Нэрм Юн Онега Пинежье Плесецкие новости Полезная газета Cевера Поморский курьер Правда Севера Пульс города Российская Газета Рыбак Севера Рубежъ Север Северный комсомолец Северная корреспонденция Северная магистраль Северная широта Северный рабочий СМ. вестник Смольный Буян Троицкий проспект Трудовая Коряжма У Белого моря Устьянский край Устьянские Вести Холмогорская жизнь Частная Газета