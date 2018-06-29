Как изменения пенсионной системы отразятся на северянах

Законопроект об изменении пенсионной системы, внесенный на рассмотрение Госдумы, обсудили на заседании фракции "Единой России" в Госсовете Коми. На беседу пригласили представителей профсоюзов, парламентских фракций, бизнеса, общественности.



Напомним, что изменения коснутся пенсионного возраста. Мужчины должны будут выходить на пенсию в 65 лет, женщины в 63 года. Для работников, выходящих на пенсию досрочно по причине работы на Севере, этот возраст для мужчин - 60 лет, для женщин - 58 лет.



Ужесточение требований по северному стажу не предусмотрено. Исходя из увеличения трудоспособного возраста, для этих граждан возраст досрочного выхода на пенсию на 8 лет повышается.



Новый возраст будет исчисляться от даты выработки спецстажа, получения права выхода на досрочную пенсию. В настоящий момент нужно отработать 15 - 30 лет, в зависимости от категории льготников.



Госслужащие имеют право выйти на пенсию по выслуге лет. Увеличение возраста для них рассчитывают по 6 месяцев в год. В 2017 г. минимальный стаж для пенсии должен составлять 15,5 лет, в этом году – 16 лет, в следующем - 16 лет. Законопроект предлагает с 2020 г. увеличить темп роста стажа по пенсиям госслужащим по 1 году в год. Так пенсионный возраст госслужащих приводится в соответствие с темпами повышения общего возраста.



К лицам, которым планируют увеличить пенсионный возраст, относятся граждане, не работающие и не имеющие полноценного стажа для получения страховой пенсии. Соцпенсия будет назначаться в 68 лет женщинам и в 70 мужчинам. Граждане со значительными нарушениями жизнедеятельности, могут обратиться для получения инвалидности и получать соцпенсию по инвалидности.



На сегодня размер страховой пенсии пенсионера - 18 тыс. руб. С 2019 по 2024 г. увеличение пенсии с учетом законопроекта, составит 1051 руб. в 2019 г., 1476 руб. – в 2024 г.