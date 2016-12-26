1,2 млн пользователей посетили в 2016 г. официальный сайт Череповца

В текущем году официальный сайт Череповца просматривали 1,2 млн человек, а общее число просмотров за все время его существования достигло 9 млн.



Обычно подобные сайты люди посещают редко, только в случае необходимости получить официальную информацию. По статистике наиболее популярной стала главная страница официального сайта, но это не говорит о том, что люди, заходя на нее, просматривали и другие страницы.



Главный редактор А. Ненастьев говорит, что редакция постаралась подойти к изложению информации более мягко, не ограничивалась сухой информацией, которая никому не нужна. Сайт сделали приближенным к народу и его потребностям. Учли при этом пожелания людей, которые привыкли черпать информацию посредством мобильной версии, которую запустили в работу в прошлом году, поэтому теперь около 27% читателей просматривают сайт с помощью смартфонов. В 2016 г. появилась версия, адаптированная для слабовидящих людей, чем могут похвастаться далеко не все официальные сайты.



В 2017 г. редакция официального городского сайта обещает расширить список полезной информации: печатать и постоянно обновлять расписание транспорта, организовать систему поиска официальных документов (в настоящий момент она отсутствует).



Сейчас наиболее востребованными у посетителей являются страницы: веб-камеры, курс валют, афиша и информация о мэрии, а в гиде по городу чаще ищут номера служб такси и отделений судебных приставов.



За прошедший год опубликовано около 4,5 тыс. новостей, на первое место среди которых традиционно выходят происшествия и любая шокирующая информация независимо от сферы (эпидемии гриппа, редкие явления природы, результаты выборов). В 2017 г. информация будет подаваться более оперативно.