Власти Архангельска не знают, что делать с мостами в Маймаксе

Архангельская область >> Общество >> 29.06.2018

По результатам обследований, состояние 2 мостов в Маймаксе через реки Повракулка и Соломбалка требует срочного введения ограничения грузоподъемности. Они под влиянием слишком тяжелого транспорта начинают разрушаться и становятся небезопасны для использования.

Директор департамента транспорта администрации Архангельска П. Чечулин принял решение ограничить грузоподъемность первого моста до 15 тонн. Также ограничительная мера коснулась моста через р. Соломбалка, где грузоподъемность снизили до 18 тонн.

Сейчас запланированы работы по разработке проектной документации ремонта 2 мостов. В августе будет объявлен тендер на поиск проектировщика, а само проектирование займет не менее 6 - 8 месяцев, восстановительные работы – 1 год.

Финансовые затраты составят порядка 200 млн руб. по мосту на Соломбалке и 180 млн руб. по мосту на Повракулке.

Ситуация сложилась достаточно сложная, поскольку мостами пользуются 3 крупных предприятия, расположенные  рядом. Для них нужно предложить альтернативу, и первая из них - обустройство понтонных переправ, которое обойдется в 25 млн руб. Есть вариант со строительством временных объездных мостов, но на мостовых сооружениях есть коммуникации, которые нужно будет переносить. Это потребует 40 млн руб.

Глава Архангельска И. Годзиш считает главным вопросом начало проектирования работ, а параллельно можно будет решать вопрос альтернативных мостам вариантов. Он считает, что нужно провести детальное технико-экономическое исследование всех вариантов и найти более дешевый. Надо определиться с кругом людей, которых привлекать к этой работе, нужны продуманные до деталей конкретные предложения, которые можно представить на уровне регионального правительства.





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