В Мурманской области стартовали Дни российско-финляндского приграничного сотрудничества

Мурманская область >> Общество >> 30.06.2018

Участники первых Дней приграничного сотрудничества обсуждают перспективы совместной работы в туризме, природоохранной и социальной сферах.

Участниками мероприятий стали 150 представителей  муниципальных образований приграничной зоны, представителей бизнеса, общественных объединений и учреждений образования.

Инициатором мероприятия стали правительство Мурманской области, администрация Кандалакшского района.

В рамках деловой программы состоится обсуждение проектов программы пригрансотрудничества "Россия - ЕС "Коларктик 2014-2020". Среди других вопросов - развитие транспортной инфраструктуры и проекты поддержки детей.

Первые Дни российско-финляндского пригрансотрудничества приурочены к историческим событиям истории региона - 80-летию образования Мурманской области, 50-летию побратимских отношений Кольского района и коммуны Инари, 30-летию сотрудничества Лапландии и Мурманской области, побратимов Кандалакши и Кемиярви.

В рамках познавательной программы запланировано посещение одного из красивейших мероприятий лета Заполярья - фестиваля "Байки красавицы Канды" и регаты крейсеров "Паруса Кандалакши".

Напомним, что внешнеторговый оборот Финляндии и Мурманской области в 2017 г. вырос в 2 раза  до 861 млн долларов,  и 90%  - это экспорт, о чем рассказал замгубернатора Мурманской области Е. Никора. Он также отметил, что власти по обе стороны от границы понимают, что есть огромные резервы для увеличения торгового оборота. Есть необходимость развивать совместную работу на уровне малого бизнеса, но нужно чтобы товарооборот  малого бизнеса становился еще больше, а инициативы, понятные людям, подхватывались малым бизнесом. Итогом встречи сторон должно стать подписания соглашений о сотрудничестве.





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