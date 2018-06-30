Въездная стела в Вологду станет Софийским собором

Вологодская область >> Общество >> 30.06.2018

Для въездной стелы в Вологду проект разрабатывали давно. Она должна была многое говорить о городе и давать понять, что ожидать от него. Идеи были разные, а разрабатывали их дизайнеры и архитекторы. В результате победителя выбрали народным интернет-голосованием местных жителей. Это была только одна номинация в масштабном проекте.

Мэр Вологды С. Воропанов объявил победителей. Он рассказал, что победители проектов "Мы - вологжане" и "Вологда – город профессионалов" примут участие в другом проекте - "Мы – вологжане. Команда молодых!". В День местного самоуправления молодежь займет место местного правительства (под пристальным надзором действующего правительства). Также по итогу проекта, победители могут пройти обучение в горадминистрации, а при наличии вакансий устроиться на работу.

Мэр вручил сертификаты участникам конкурса, отметил, что именно проекты молодежи оказались самыми популярными при голосовании.
Победителем конкурса арт-объектов стал С. Толокнов, предложивший для въездной стелы в Вологду эскиз в виде Софийского собора. Лучшими в конкурсе публикаций стали челны Школы юных журналистов, представившие видеовыпуски "Акция "Мы – вологжане", "Школьный день", "Школьные новости".

Лучший маршрут для туристов разработала А. Плехова, предложившая экскурсию по исторической части Вологды. Она же его испытала еще осенью 2017 г. на студентах.

Лучшим сценарием для городского мероприятия стала работа А. Лопиной, которая планирует провести турнир по мини-футболу в августе.
Победителями конкурса "Вологда – город профессионалов" стали студенты, прошедшие стажировку на предприятиях, защитивших проект по развитию организации, благоустройству города, а 32 победителя стали "Золотым кадровым резервом Вологды".





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