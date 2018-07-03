Мэр Вологды С. Воропанов подвел итоги праздничных дней

В последние дни июня в Вологде прошло сразу несколько мероприятий: День города, фестиваль "Город ремесел", Русские Ганзейские дни. Итогами поделился мэр Вологды на пресс-конференции.



За 3 дня город посетили 48 тыс. человек, из них 35 тыс. в День города. Совместное проведение крупных событий проведено успешно. 80 % опрошенных горожан положительно отозвались о "Городе ремесел". Он собрал 600 мастеров из Белоруссии, Эстонии, Таджикистана, Армении, Узбекистана. 120 работ представили дети.



Новшество ярмарки - участие мастеров ганзейских городов: Пскова, Великого Новгорода, Великого Устюга, Тихвина, Кингисеппа, Белозерска (48 человек). Теперь представителей этих городов будут приглашать на все фестивали "Город ремесел".



На 5 сценах Вологды выступили коллективы Москвы, Череповца, Санкт-Петербурга, Пскова, Великого Новгорода, Тихвина, Великого Устюга, Кингисеппа, Белозерска. Только из городов Ганзейского союза было 132 вокалиста и ансамбля. За 3 дня проведено 78 мероприятий с участием 42 творческих коллективов.