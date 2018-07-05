Школа юного поисковика проходит в Карелии

Около 20 подростков, имеющих сертификаты "Школы юного поисковика", подтвердят свои знания и умения на практике.



В Карелии началась недельная экспедиция, организованная фондом "Эстафета поколений" и поисковым отрядом "Феникс".



Школа работает 6 лет. Осенью проходит набор школьников и кадетов, после чего проводится 10 практических и теоретических занятий, связанных с поисковой работой. Ребята узнают об истории России, Карелии, изучают правила работы с металлоискателем, технику безопасности, методы поиска останков. После экзаменов они получают сертификаты, а в середине каждого лета организуется выезд в лес на практику.



Недавно они поднимали останки солдат, были в походах по лесам, пытались копать траншеи. Все время экспедиции они живут в лесу, сами готовят себе пищу и организовывают быт.



"Школа юного поисковика" испытывает нехватку денег, и в этом году материальную помощь оказал депутат Петросовета и председатель фонда "Эстафета поколений" А. Анишин.



Работа поискового отряда закончится 12 июля.