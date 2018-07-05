Школа юного поисковика проходит в Карелии

Республика Карелия >> Общество >> 05.07.2018

Около 20 подростков, имеющих сертификаты "Школы юного поисковика", подтвердят свои знания и умения на практике.

В Карелии началась недельная экспедиция, организованная фондом "Эстафета поколений" и поисковым отрядом "Феникс".

Школа работает 6 лет. Осенью проходит набор школьников и кадетов, после чего проводится 10 практических и теоретических занятий, связанных с поисковой работой. Ребята узнают об истории России, Карелии, изучают  правила работы с металлоискателем, технику безопасности, методы поиска останков. После экзаменов они получают сертификаты, а в середине каждого лета организуется выезд в лес на практику.

Недавно они поднимали останки солдат, были в походах по лесам,  пытались копать траншеи. Все время экспедиции они живут в лесу, сами готовят себе пищу и организовывают быт.

"Школа юного поисковика" испытывает нехватку денег, и в  этом году материальную помощь оказал депутат Петросовета и председатель  фонда "Эстафета поколений" А. Анишин.

Работа поискового отряда закончится 12 июля.





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