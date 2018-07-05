Под Череповцом пройдут традиционные Леушинские стояния

6 июля у Рыбинского водохранилища состоятся Леушинские молитвенные стояния по случаю праздника Ново-Леушинского монастыря. Желающие попасть на него, смогут добраться из Череповца в Мяксу на специальном автобусе. Это прекрасная возможность пройтись экскурсией по обители даже тем, кто не остается себя верующим.



В Мяксе состоится концерт воскресной школы, паломникам расскажут об истории монастыря, пройдет вечерняя служба. На ночевку можно остаться в бывшей сельской школе.



Традиционно стояния проходят ночью. Паломники приходят к водохранилищу, к поклонному кресту, читают акафист.



Инициатор стояний - приход храма Леушинского подворья (Санкт-Петербурге). Проходим праздник с 1999 г. По случаю праздника перекроют 200-метровой отрезок трассы Череповец — Рыбинск в Мяксы.



Справка. Леушинская женская обитель образована в 1875 г. В 30-е годы прошлого века монастырь закрыли, а потом он был разорен. С 40-ых городов его затопили водами Рыбинского водохранилища. Свою вторую жизнь монастырь получил в прошлом году.