Под Череповцом пройдут традиционные Леушинские стояния

Вологодская область >> Общество >> 05.07.2018

6 июля у Рыбинского водохранилища состоятся Леушинские молитвенные стояния по случаю праздника Ново-Леушинского монастыря. Желающие попасть на него, смогут добраться из Череповца в Мяксу на специальном автобусе. Это прекрасная возможность пройтись экскурсией по обители даже тем, кто не остается себя верующим.

В Мяксе состоится концерт воскресной школы, паломникам расскажут об истории монастыря, пройдет вечерняя служба. На ночевку можно остаться в бывшей сельской школе.

Традиционно стояния проходят ночью. Паломники приходят к водохранилищу, к поклонному кресту, читают акафист.

Инициатор стояний - приход храма Леушинского подворья (Санкт-Петербурге). Проходим праздник с 1999 г. По случаю праздника перекроют 200-метровой отрезок трассы Череповец — Рыбинск в Мяксы.

Справка. Леушинская женская обитель образована в 1875 г. В 30-е годы прошлого века монастырь закрыли, а потом он был разорен. С 40-ых городов его затопили водами Рыбинского водохранилища. Свою вторую жизнь монастырь получил в прошлом году.





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