В Коми должностные лица перекладывают ответственность за перевозку детей на родителей

Замначальника управления ГИБДД МВД Коми С. Елфимов сообщил в ходе заседания комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения, что за 2016 г. в регионе зафиксировано около 60 административных правонарушений, виновниками которых стали водители автобусов, перевозивших детей. Они делали это на неисправных автобусах, без ремней безопасности, не соблюдая требования по проведению медосмотров накануне поездок. Также было зафиксировано 3 случая, когда водители находились в состоянии алкогольного опьянения.



Многие организации нарушают требования безопасности: поздно информируют Госавтоинспекцию, по причине чего проверить автобусы до выезда не представляется возможным, не сообщают маршрут и мн. др. Полицейские сами разрабатывают график движения, рассчитывают время, в том числе на отдых водителя, потому, что им не предоставляют необходимой документации. Также водители продолжают перевозить детей в ночное время, что запрещено законом.



В августе чиновники получили распоряжение закрепить за должностными лицами ответственность за организацию перевозок детей, после чего все отчитались о том, что распоряжение выполнено. На самом деле они испугались ответственности и переложили свои обязанности на родителей. Теперь уведомления в ГИБДД приносят они, и не знают ни законов, ни требований.



Профильные министерства и руководство администраций муниципалитетов должны перепроверить исполнение поручений комиссии и взять на контроль работу подведомственных учреждений.



Напомним, что в августе на трассе Сыктывкар – Ухта потерпел аварию автобус с детьми. Только по чистой случайности никто не погиб. Водителя признали виновным в нарушении ПДД, повлекшим к тяжкому вреду здоровью человека по неосторожности.