Кованое "Дерево любви" появилось в Архангельске

Архангельская область >> Общество >> 09.07.2018

К празднику Дня семьи заключенные отряда хозобслуживания Областной больницы УФСИН по Поморью сделали арт-объект "Дерево любви". Им заменили предыдущую версию, которую сломали вандалы два года назад.

Конструкция выполнена в сжатые сроки, но работа оказалась сложной, в ней было очень много мелких деталей. На кроне дерева появились золотые листья и раскрывающиеся бутоны. Дерево получилась очень красивым, резным, поэтому рядом с ним охотно фотографируются не только молодожены. Оно стало местом притяжения любителей селфи и даже туристов.

"Дерево любви" установили у городского ЗАГСа, поскольку там оно будет более уместно, чем на Набережной Северной Двины, как было ранее. Теперь брачующиеся пары смогут завязывать крепким узлом ленточки, символизирующие крепки брак. Для этого не придется никуда ехать, как это было раньше, а закрепить узы брака можно сразу после его официального оформления в ЗАГСе. Арт-объект будет выполнять функцию оберега семьи и семейных ценностей, которые активно пропагандируются в России.

 





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