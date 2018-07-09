Алмаз в форме футбольного мяча нашли под Архангельском

Архангельская область >> Общество >> 09.07.2018

И. Орлов, губернатор Архангельской области, предложил назвать  алмаз, найденный на трубке Карпинского, "Акинфеев" - в честь голкипера сборной России по футболу.

"АЛРОСА" - крупнейшая алмазодобывающая компания в мире, сообщила о находке уникального алмаза. Никакой другой ассоциации, кроме как с футбольным мячом, глядя на алмаз не возникает. Его нашли 4 июля. Мяч-алмаз имеет массу 0,5 карата, размер 3,5 х 3,2 мм.

Самое интересное, что алмаз обнаружили очень вовремя, когда в России проходит Чемпионат мира по футболу и все внимание уделено именно ему. Кроме того, накануне состоялась игра сборной России и сборной Испании, в котором вратарь И. Акинфеев буквально творил чудеса в рамке. Именно благодаря ему сборная России попала в ? финала, и это на сегодняшний день лучший ее показатель за всю историю участия в мундиалях.

И. Акинфеев в серии послематчевых пенальти парировал 2 удара из 5, но в четвертьфинале, в игре с Хорватией, повторить подвиг не сумел, но это не его вина, а тех, кто бил пенальти и не попал в ворота соперника.





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