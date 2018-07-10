В Нарьян-Маре у аэропорта открылась охраняемая стоянка

Ненецкий автономный округ >> Общество >> 10.07.2018

Стоянка открылась сегодня. Бизнесмен В. Ерехенский информировал об этом замгубернатора Т. Логвиненко. Теперь на время отпуска можно оставить машину в безопасности на автостоянке с видеонаблюдением и охранниками. Стоянка находится недалеко от аэропорта, и это самое удачное место для горожан, которые собрались куда-либо улетать.

Бизнесмен  также открыл штрафстоянку в столице округа. Из бюджета региона на проект выделили 500 тыс. руб. На спецстоянке имеется освещение, видеонаблюдение, обустроен контрольно-пропускной пункт. Помимо хранения  легковых машин, стоянка оказывает услугу эвакуатора. Эвакуатор автовалдельцы используют, если сломалась машина и необходима доставка до автомастерской, если надо погрузить автомобиль в кузов грузовика, чтобы вывезти за пределы округа. В таких случаях не используется традиционный пандус или склон. Многие используют службу эвакуации в состоянии алкогольного опьянения, когда не могут сеть за руль. Эвакуатор доставляет автомобиль по адресу за определенную плату.





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