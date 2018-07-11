Череповец стал больше на 500 га

На заключительном заседании череповецких депутатов (перед уходом на каникулы), которое продлилось не большее 30 минут, принято несколько важных решений, в том числе о том, что Череповец расширят на 500 га. Эти земли когда-то принадлежащие лесничеству.



Поскольку границы этого участка смежные с участками границ населенного пункта, по законодательству РФ не нужно для этого получать согласования Минэкономразвития.



Новые гектары планируют развивать. В частности в Зашекснинском районе участки станут микрорайонами с необходимой инфраструктурой, а часть земель пойдет под строительство домов многодетных семей. Также планируется построить на новом участке полигон для мусора.



Также на заседании были внесены изменения в правила благоустройства Череповца, а также с июля организаторы массовых мероприятий обязаны обеспечивать безопасность, порядок, устанавливать биотуалеты за свои деньги, что раньше ложилось на плечи города. Проект благоустройства исторической части города привели в соответствии с региональным законодательством.



