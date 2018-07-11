Череповец стал больше на 500 га

Вологодская область >> Общество >> 11.07.2018

На заключительном заседании череповецких депутатов (перед уходом на каникулы), которое продлилось не большее 30 минут, принято несколько важных решений, в том числе о том, что Череповец расширят на 500 га. Эти земли когда-то принадлежащие лесничеству.

Поскольку границы этого участка смежные с участками границ населенного пункта, по законодательству РФ не нужно для этого получать согласования Минэкономразвития.

Новые гектары планируют развивать. В частности в Зашекснинском районе участки станут микрорайонами с необходимой инфраструктурой,  а часть земель пойдет под строительство домов многодетных семей. Также планируется построить на новом участке полигон для мусора.

Также на заседании были внесены изменения в правила благоустройства Череповца, а также с июля организаторы массовых мероприятий обязаны обеспечивать безопасность, порядок, устанавливать биотуалеты за свои деньги, что раньше ложилось на плечи города. Проект  благоустройства исторической части города привели в соответствии с  региональным законодательством.

 





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