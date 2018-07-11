Череповец стал больше на 500 га
На заключительном заседании череповецких депутатов (перед уходом на каникулы), которое продлилось не большее 30 минут, принято несколько важных решений, в том числе о том, что Череповец расширят на 500 га. Эти земли когда-то принадлежащие лесничеству.
Поскольку границы этого участка смежные с участками границ населенного пункта, по законодательству РФ не нужно для этого получать согласования Минэкономразвития.
Новые гектары планируют развивать. В частности в Зашекснинском районе участки станут микрорайонами с необходимой инфраструктурой, а часть земель пойдет под строительство домов многодетных семей. Также планируется построить на новом участке полигон для мусора.
Также на заседании были внесены изменения в правила благоустройства Череповца, а также с июля организаторы массовых мероприятий обязаны обеспечивать безопасность, порядок, устанавливать биотуалеты за свои деньги, что раньше ложилось на плечи города. Проект благоустройства исторической части города привели в соответствии с региональным законодательством.
Рекомендуем по теме:
Программа-терминал для Форекс – основной инструмент трейдера
Кинотеатр под открытым небом открылся в Сыктывкаре
В Новодвинске пройдет творческий конкурс "Разноцветные зонтики"
Онлайн-казино: бонусы и демо
ТОП-3 самых романтичных слотов в онлайн казино
ТОП-5 популярных аппаратов в онлайн казино
Турслет "Дорогами отцов-героев" стартовал в Нарьян-Маре