В Архоблсобрании поддержали проект будущей пенсионной реформы

Большинством голосов депутаты поддержали изменения в законодательстве. Перед этим в Новодвинске и Архангельске прошло несколько митингов против повышения пенсионного возраста, с пикетами горожане выходили и к зданию регионального парламента, что не повлияло на результат голосования. Мнение населения не совпадет с мнением депутатов.



Депутаты объяснили свою позицию по поводу пенсионной реформы. Они согласны с тем, что люди получают маленькую пенсию, и изменить ситуацию может только реформа. Если в 70-х годах в Поморье насчитывалось 4 работающих человека на 1 пенсионера, то теперь их 1,5. Пенсионная система нуждается в модернизации, а предложенный вариант многие считают наихудшим из возможных. Правительство уже не индексирует пенсии работающим пенсионерам, потом оно решило не выплачивать ее вообще. Бюджет страны пополняется, и это хорошо, но не за счет роста экономики, а путем отбирания денег у несостоявшихся пенсионеров. При этом постоянно растут тарифы и цены на все. Но против правительства РФ никто идти не осмеливается.



Результат голосования таков: из 49 32 депутата законопроект поддержали.