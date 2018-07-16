В столице Поморья пройдет гастрономический фестиваль "Вкуснофест"

Архангельская область >> Общество >> 16.07.2018

28 июля в Архангельске пройдет гастрофестиваль "Вкуснофест", где будут угощать блюдами от лучших поваров кафе и ресторанов. Мероприятие состоится в формате пикника.

В 2017 г. гастрономический фестиваль в Архангельске провели впервые в Петровском парке, а гостей собралось свыше 1 тыс. человек. В этом году их ожидается больше в два раза, так как фестиваль уже стал узнаваемым и ассоциируется с возможностью попробовать блюда, о которых раньше люди даже не слышали, так как большинство местных жителей не ходят по ресторанам и кафе. 

В этом году гости познакомятся с кухнями разных стран, узнают о заведениях родного города. Это будут экзотические рыбные блюда, уникальные авторские десерты, которые стоят немалых денег и недоступны большинству горожан.

Повара будут готовить необычные блюда, а помимо еды гостям предложат музыкальные, спортивные площадки, фотозоны и автомобильную выставку. Завершится фестиваль концертом творческих коллективов города и дискотекой для молодежи под музыку известных ди-джеев.





Рекомендуем по теме:

Гурмэ-акция собрала 30 студентов в рамках турплощадки "Made in Arctic"

Фестиваль сена пройдет 14 июля в Кондопожском районе

Норвежский фестиваль UrBand Camp приехал в Сыктывкар

Лоцманский фестиваль "Открытый фарватер" пройдет на днях под Архангельском

19 июня в Архангельске начнется Международный фестиваль уличных театров

Сыктывкар 12 июня будет праздновать сразу два события - День России и День города


ТОП-3 самых романтичных слотов в онлайн казино

ТОП-5 популярных аппаратов в онлайн казино

Власти Вологды будут предлагать многодетным семьям "земельный сертификат"

"ЛУКОЙЛ" планирует реализовать предпроект "Пустозерск-2018"

В Коми построят крупнейший в истории региона ледовый стадион

В Череповце прошел финал конкурса "Мисс уникальность"

В Архангельске отметили День молодежи
ОБЩЕСТВО     БИЗНЕС     ПОЛИТИКА     ЭКОНОМИКА     ФИНАНСЫ     МЕДИЦИНА     ПРОИСШЕСТВИЯ     ТУРИЗМ     ОБРАЗОВАНИЕ     ЭКОЛОГИЯ     ПРОМЫШЛЕННОСТЬ     КУЛЬТУРА     СПОРТ     С/Х
RSS
Заказать новости
Контакты
Разработка сайта - студия Клондайк

2018 © Архангельск Пресса. При использовании материалов сайта гиперссылка обязательна.

Правда Северо-Запада МК в Архангельске Авангард АиФ в Архангельске Архангельск Архангельская лесная газета Архангельская субботняя газета Архангельский епархиальный вестник Бизнес-класс Бумажник Важский край Ваш личный доктор Ведомости Поморья Вельск-инфо Вельские вести Вести Архангельской области Вестник космодрома Вечерний Котлас Вечерняя Урдома Вилегодская газета Витрина 42х40 Волна Выбор народа Горожанин Голос рабочего Графоман Губернский лабиринт Двина (лит. жур.) Двиноважье Двинская правда Добрый вечер, Архангельск! Единый Мир Жизнь за всю неделю Заря Звезда Звездочка Земляки Знамя Знамя труда Известия НАО Инфопроспект Каргополье Коношские ведомости Коношский курьер Корабел Коряжемский муниципальный вестник Котласский бумажник Красноборская газета Курьер Беломорья Лесной регион Лесные новости Ломоносовец Маяк Медик Севера Мирный град МК-Север Моряк Севера Моряна Наш темп Независимый взгляд Новодвинский рабочий Нэрм Юн Онега Пинежье Плесецкие новости Полезная газета Cевера Поморский курьер Правда Севера Пульс города Российская Газета Рыбак Севера Рубежъ Север Северный комсомолец Северная корреспонденция Северная магистраль Северная широта Северный рабочий СМ. вестник Смольный Буян Троицкий проспект Трудовая Коряжма У Белого моря Устьянский край Устьянские Вести Холмогорская жизнь Частная Газета