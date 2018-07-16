В столице Поморья пройдет гастрономический фестиваль "Вкуснофест"

28 июля в Архангельске пройдет гастрофестиваль "Вкуснофест", где будут угощать блюдами от лучших поваров кафе и ресторанов. Мероприятие состоится в формате пикника.



В 2017 г. гастрономический фестиваль в Архангельске провели впервые в Петровском парке, а гостей собралось свыше 1 тыс. человек. В этом году их ожидается больше в два раза, так как фестиваль уже стал узнаваемым и ассоциируется с возможностью попробовать блюда, о которых раньше люди даже не слышали, так как большинство местных жителей не ходят по ресторанам и кафе.



В этом году гости познакомятся с кухнями разных стран, узнают о заведениях родного города. Это будут экзотические рыбные блюда, уникальные авторские десерты, которые стоят немалых денег и недоступны большинству горожан.



Повара будут готовить необычные блюда, а помимо еды гостям предложат музыкальные, спортивные площадки, фотозоны и автомобильную выставку. Завершится фестиваль концертом творческих коллективов города и дискотекой для молодежи под музыку известных ди-джеев.