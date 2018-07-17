В НАО открывается медиафорум Союза журналистов

"Информум" будет главной образовательной площадкой начинающим блогерам, репортерам, журналистам.



В этом году Союзу журналистов РФ исполняется 100 лет, а на 13 ноября намечено празднование юбилея. По этому случаю общественное движение собирается организовать медиафорумы в 25 регионах страны. Одно мероприятие пройдет на территории НАО.



18 июля блогеры, репортеры, журналисты, ученики школ, представители СМИ региона соберутся во дворце культуры "Арктика". Образовательная площадка включает мастер-классы, курсы, лекции по работе в соцсетях.



К местным коллегам присоединятся представители медиагруппы "Феномен", компании Yota, MediaToolbox.



Форум организовал Союз журналистов и профильное подразделение Аппарата Администрации НАО.



Слушателям расскажут об организации, изменениях в системе управления, проведут форсайт-сессию подготовки материалов для медиаресурсов и мастер-классы "Журналистика будущего".



В Нарьян-Мар приедут Я. Радзевич, руководитель пресс-службы Союза журналистов, М. Корнев, эксперт MediaToolbox, Е. Конькова, пресс-секретарь Yota, С. Мешавкин, директор медиа-группы "Феномен".



