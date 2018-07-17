В центре Нарьян-Мара появится шестиметровый чум

Ненецкий автономный округ >> Общество >> 17.07.2018

В чуме, установленном на большом деревянном постаменте, будут проводить экскурсионные программы и мастер-классы по прикладному творчеству, национальной кухне. Целью проекта является показать гостям округа устройство кочевого жилья и традиционный образ жизни ненцев.

Также в центре Нарьян-Мара планируют обустроить стойбище. Авторы проекта хотят рассказывать гостям стойбища и о профессии оленевода. Людям раскроют суть одной из самых древних профессии на территории Ненецкого округа – оленеводе, а также о работницах чума, призванных хранить уют и тепло в ненецком жилище.

В рамках Года оленеводства в регионе запланировано проведение 60 мероприятий. До конца 2018 г. разработают стратегии развития оленеводческих хозяйств, Ненецкий аграрно-экономический техникум впервые откроет курс по подготовке оленеводов-механизаторов, а в Нельмином Носе построят передвижной модульный убойный пункт для переработки оленеводческой продукции общин. Так регион отдает дань уважения оленеводам - коренным жителям округа. 





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