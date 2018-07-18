В центре Вологды появились деревянные малые архитектурные формы

Вологодская область >> Общество >> 18.07.2018

Центр города украшает не одна деревянная композиция. Теперь их стало еще больше. Здесь поставили подиум с сидениями, 10 скамеек у драмтеатра, скамейку со скворечниками у областной научной библиотеки.

Все объекты выполнены по проектам студентов-архитекторов во рамках воркшопа "Наша Вологда", который провело ТО "Дмитровка" при содействии холдинга Segezha Group, школы "Точка Роста". Этот практикум начал работу в начале 2017 г. На площадках, предложенных городом, разработаны сценарии преобразования горсреды с помощью деревянных объектов и конструкций. Команды проектировали работающие объекты благоустройства под руководством архитекторов. Также в рамках воркшопа проводились мастер-классы, лекции, консультации.

Проект является площадкой взаимодействия для молодых и состоявшихся специалистов. Студенты показали высокий уровень подготовки. Будущих архитекторов консультировали представители Segezha Group, а потом ребята защищали свои проекты перед архитектурной общественностью города и на фестивале "Зодчество". Завершающим этапом проекта стал монтаж объектов в городе.





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