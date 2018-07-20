Часовню на проспекте Чумбарова-Лучинского Архангельска снесут

Октябрьский суд Архангельска рассмотрел иск собственника незаконно реконструированной иконной лавки с просьбой перенести срок сноса. Но иск не был удовлетворен.



Владелец часовни никак не смог повлиять на решение суда, который счел, что самострой в центре города портит облик Архангельска. Здание решили снести быстрее, так как затягивание сроков исполнения решения суда не в интересах города.



Когда В. Радченко собирается исполнять решение суда неизвестно, но у него есть срок до конца года. На суд он не явился, что удивительно, учитывая как рьяно он хотел добиться оторочки.



Напомним, что с иконной лавкой администрация города борется давно. В феврале по решению суда Радченко обязан был снести ее за свой счет, поскольку строение еще тогда было признано незаконным. Согласно документации, на ее месте должна находиться иконная лавка в один этаж, не деле - двухэтажная часовня.



За Радченко гонялись и судебные приставы, чтобы вручить постановление о сносе здания, и полиция, но найти неуловимого собственника не удалось.