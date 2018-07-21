Капремонт в домах культурного наследия Мурманска идет по графику

В Минэнерго Мурманска прошло совещание по вопросам соблюдения графика ремонта многоквартирных домов, являющихся объектами культурного наследия. Работы по ремонту фасадов домов идут в соответствии с графиками. На некоторых объектах ремонт приостановлен в связи с нехваткой строительных материалов, например, краски. Рабочие ждут поступления материалов, но опасаться срыва сроков, оснований нет.



Увеличено количество людей на всех объектах. Ремонт по ул. Ленина, 79 уже начался, 4 дня устанавливают леса, в ближайшее время начнут штукатурить, шпатлевать, покрасить. В целом, дом полностью заштукатурен, в некоторых местах рабочие делают поправки. На ул. Ленина, 60 и С. Перовской, 6 были исправлены дефекты и теперь его только в красе, которой еще нет. Об этом рассказал гендиректор компании "Веста-2С" А. Лукинский, который ведет работу на данных объектах.



Все работы оплачивает Фонд капремонта своевременно, и по заверениям его руководителя, никаких задержек с поставками смтройматериалов быть не должно.



