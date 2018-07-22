В Поморье запустили мобильное приложение "Работа всем"

Приложение разработано для оперативного взаимодействия местных жителей со службой занятости. Оно дает возможность просматривать вакансии, получать приглашения на собеседования, оповещения службы занятости. Приложение удобное и простое, а обширная база данных позволяет значительно ускорить поиск работы, не тратя деньги на проезд до центра занятости и обратно. Об этом рассказала министр труда и занятости Архангельской области Е. Молчанова.



Приложение для мобильных устройств работает на базе оперсистемам Android и IOS, доступно для скачивания в "Ап стор" и "Гугл плей" бесплатно.



Приложение "Работа всем" имеет удобный поиск вакансий, в том числе с выборкой по свежим предложениям. Также здесь можно настроить персональные выборки по критериям, получать напоминания о записи на прием в службу занятости.



Вход в приложение возможен с помощью учетной записи с Единого портала госуслуг. Для входа в приложение нужно выбрать регион из списка. Дополнительной регистрации в этом случае на мобильном приложении не потребуется.