Арт-объекты с символами стихий появились в Никеле

В Никеле появились 3 новых арт-объекта - высокие флюгеры. Они расположены в разных уголках города.



Их автор - художник В. Петрова. Объекты - это высокие столбы, разукрашенные горошком разных цветов. На их макушке располагаются фигуры трех тотемных зверей, которые встречаются в регионе чаще остальных и хорошо известны местному населению. Они считаются символами природных стихий – чайка, атлантический лосось, заяц. По мнению автора, они выполняют функцию хранителей земли, воды, воздуха. Флюгеры выглядят как большие игрушки, поэтому их сразу полюбили дети. Их специально сделали максимально располагающими к себе, чтобы они несли позитивную энергетику.



Места для расположения флюгеров выбирали всем городом, а установкой занимались также местные жители, которые выполнили сварочные, вспомогательные работы на добровольной основе. Первый флюгер-заяц разместили у въезда в город, остальные 2 разметили в глубине поселка, и теперь гостям города будет что показать во всех частях города.



Напомним, что арт-объекты появились благодаря центру "Вторая школа".



