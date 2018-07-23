Арт-объекты с символами стихий появились в Никеле

Вологодская область >> Общество >> 23.07.2018

В Никеле появились 3 новых арт-объекта - высокие флюгеры. Они расположены в разных уголках города.

Их автор - художник В. Петрова. Объекты - это высокие столбы, разукрашенные горошком разных цветов. На их макушке располагаются фигуры трех тотемных зверей, которые встречаются в регионе чаще остальных и хорошо известны местному населению. Они считаются символами природных стихий – чайка, атлантический лосось, заяц. По мнению автора, они выполняют функцию хранителей земли, воды, воздуха. Флюгеры выглядят как большие игрушки, поэтому их сразу полюбили дети. Их специально сделали максимально располагающими к себе, чтобы они несли позитивную энергетику.

Места для расположения флюгеров выбирали всем городом, а установкой занимались также местные жители, которые выполнили сварочные, вспомогательные работы на добровольной основе. Первый флюгер-заяц разместили у въезда в город, остальные 2 разметили в глубине поселка, и теперь гостям города будет что показать во всех частях города.

Напомним, что арт-объекты появились благодаря центру "Вторая школа".





Рекомендуем по теме:

В центре Вологды появились деревянные малые архитектурные формы

Выставка "От неба до земли" открылась в Вологде

В Ухте к 2020 г. озеленят ул. Ленина

Музыкальный фестиваль "Рок без границ" пройдет в Никеле

Памятник "Морскому волку" установили в Мурманске

В архангельском Доме молодежи открыли арт-объект "Счастливое детство"


В Каргополе состоялся праздник "Фамильное дело"

Лесосеменной центр появится в Устюженском районе

В Архангельске отметили День молодежи

"Зеленый пояс" может появиться под Сыктывкаром

В ближайшие 10 лет список региональных ООПТ пополнят 9 объектов

7 июля в Воркуте откроют фан-зону

Вологодское кружево отправилось на "Славянский базар"
ОБЩЕСТВО     БИЗНЕС     ПОЛИТИКА     ЭКОНОМИКА     ФИНАНСЫ     МЕДИЦИНА     ПРОИСШЕСТВИЯ     ТУРИЗМ     ОБРАЗОВАНИЕ     ЭКОЛОГИЯ     ПРОМЫШЛЕННОСТЬ     КУЛЬТУРА     СПОРТ     С/Х
RSS
Заказать новости
Контакты
Разработка сайта - студия Клондайк

2018 © Архангельск Пресса. При использовании материалов сайта гиперссылка обязательна.

Правда Северо-Запада МК в Архангельске Авангард АиФ в Архангельске Архангельск Архангельская лесная газета Архангельская субботняя газета Архангельский епархиальный вестник Бизнес-класс Бумажник Важский край Ваш личный доктор Ведомости Поморья Вельск-инфо Вельские вести Вести Архангельской области Вестник космодрома Вечерний Котлас Вечерняя Урдома Вилегодская газета Витрина 42х40 Волна Выбор народа Горожанин Голос рабочего Графоман Губернский лабиринт Двина (лит. жур.) Двиноважье Двинская правда Добрый вечер, Архангельск! Единый Мир Жизнь за всю неделю Заря Звезда Звездочка Земляки Знамя Знамя труда Известия НАО Инфопроспект Каргополье Коношские ведомости Коношский курьер Корабел Коряжемский муниципальный вестник Котласский бумажник Красноборская газета Курьер Беломорья Лесной регион Лесные новости Ломоносовец Маяк Медик Севера Мирный град МК-Север Моряк Севера Моряна Наш темп Независимый взгляд Новодвинский рабочий Нэрм Юн Онега Пинежье Плесецкие новости Полезная газета Cевера Поморский курьер Правда Севера Пульс города Российская Газета Рыбак Севера Рубежъ Север Северный комсомолец Северная корреспонденция Северная магистраль Северная широта Северный рабочий СМ. вестник Смольный Буян Троицкий проспект Трудовая Коряжма У Белого моря Устьянский край Устьянские Вести Холмогорская жизнь Частная Газета